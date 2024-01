Analytici: Obrat v zahraničnom obchode SR sa v novembri veľmi prepadol

Bratislava 9. januára (TASR) - Obrat v zahraničnom obchode SR sa v novembri minulého roku výrazne prepadol, a to na oboch stranách bilancie. Medzimesačný pokles bol pritom ovplyvnený najmä prudkým prepadom dovozov i vývozov v kľúčovej kategórii slovenského zahraničného obchodu - pri strojoch a prepravných zariadeniach. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k údajom o novembrovom zahraničnom obchode, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Aktuálna slabosť kľúčovej časti exportného priemyslu by podľa neho mohla výrazne ohrozovať aj celkový rast ekonomiky v závere minulého roka. "Zatiaľ nevieme posúdiť, či ide len o dočasný výkyv alebo štrukturálny problém kľúčového odvetvia slovenského priemyslu," priblížil.



"V poslednom mesiaci roka očakávame, že bilancia zahraničného obchodu by mohla zaznamenať tradičný koncoročný deficit. V dôsledku štatistického efektu by sa však 12-mesačný prebytok zahraničného obchodu mal opäť citeľnejšie rozšíriť. V tomto roku by sa prebytky zahraničného obchodu mohli stabilizovať, respektíve mierne korigovať aj pod vplyvom vyššieho dovozu zbraní (stíhačky). Ďalšie výraznejšie rozšírenie prebytkov zahraničného obchodu očakávame najmä v roku 2026, spolu s nábehom produkcie u viacerých ohlásených investícií v automobilovom priemysle," dodal Koršňák.



"Podľa nášho názoru je najväčším rizikom pre zahraničný obchod prepad exportu, a to najmä do Nemecka. Podľa očakávaní Medzinárodného menového fondu Nemecko bude jedinou krajinou G7, ktorej ekonomika sa v roku 2023 medziročne znížila. Tento pokles je spôsobený viacerými faktormi, ktoré majú tendenciu zotrvať aj dlhšie," doplnil analytik 365.bank Tomáš Boháček.



Kým najnovšie problémy vrátane slabšej čínskej ekonomiky a vojny na Ukrajine môžu podľa neho postupne odznieť, štrukturálne faktory ako starnúca populácia, nedostatok investícií do infraštruktúry alebo vysoké dane spolu s vládnou opatrnosťou k zvyšovaniu výdavkov sa budú prejavovať na stave nemeckej ekonomiky dlhšie.



ŠÚ SR v utorok informoval, že zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov vyviezol v novembri 2023 tovar v hodnote 9,4 miliardy eur. Hodnota dovozu sa prepadla o 14,3 % na 9,1 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 288,2 milióna eur.