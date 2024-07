Analytici očakávajú mierny pokles cien pohonných látok

Bratislava 12. júla (TASR) - Po predchádzajúcom zdražovaní pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach z posledných týždňov je výhľad naklonený na zastavenie rastu cien, dokonca by mohlo dôjsť aj ku miernemu poklesu. Zhodli sa na tom analytici Marek Nemky z XTB a Tomáš Boháček z 365.bank.



Ceny pohonných látok sa odvíjajú najmä od cien ropy na svetových trhoch a aktuálne sa cena ropy výraznejšie nemení. "Náš výhľad pre ceny ropy je naďalej neutrálny s rizikom pokračovania rastu. Vzhľadom na prebiehajúcu sezónu a vyšší dopyt neočakávame udržateľnejšie poklesy cien ropy. Na druhej strane, potenciál uplynulého rastu ropy v predchádzajúcich štyroch týždňoch, sa našich čerpacích staniciach už naplnil, a v nasledujúcom týždni až dvoch by ceny mohli mierne klesnúť," uviedol Boháček.



Nemky upozornil na mierny pokles veľkoobchodných cien palív na burze v Rotterdame. "Výhľad na ďalší týždeň je tak naklonený na zastavenie rastu cien na čerpacích staniciach, dokonca by mohlo dôjsť aj ku miernemu poklesu, teda korekcii. Zatiaľ sa však stále nachádzame uprostred sezóny a trend rastu cien ropy na burze nebol prerušený, čo zatiaľ znamená, že pôjde iba o miernu korekciu," priblížil analytik.



Ceny pohonných látok v 27. týždni tohto roka rástli, medziročne v priemere o päť percent. Medzitýždňovo mierne poklesla iba cena 98-oktánového benzínu.