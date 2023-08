Analytici očakávajú najvýraznejší pokles čínskeho vývozu za tri roky

Peking 7. augusta (TASR) - Čínsky export zaznamenal minulý mesiac o niečo výraznejší pokles než v júni, keďže vysoká inflácia a rastúce úrokové sadzby znižujú dopyt zo strany zahraničných trhov. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila prognózu takmer tridsiatky oslovených analytikov. Ak sa odhad potvrdí, bude to najprudší pokles vývozu od začiatku pandémie.



Export druhej najväčšej ekonomiky sveta klesol minulý mesiac medziročne o 12,5 %, predpokladajú 28 analytici, ktorých oslovila agentúra Reuters. Na porovnanie, v júni vývoz klesol o 12,4 %. V prípade potvrdenia prognózy to bude najvýraznejší pokles vývozu od februára 2020, keď Peking nariadil prísny lockdown a export Číny klesol o 17,2 %.



Aj v prípade dovozu očakávajú ekonómovia pokračovanie poklesu, jeho tempo by však malo byť miernejšie než v júni. Vtedy sa dovoz znížil o 6,8 %, teraz sa odhaduje pokles o 5 %. Oficiálne údaje o vývoji zahraničného obchodu Číny zverejní Peking v utorok 8. augusta.