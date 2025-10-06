< sekcia Ekonomika
Analytici očakávajú pokles maloobchodných tržieb
Tržby v maloobchode i v auguste ukazovali, že fiškálna konsolidácia a z nej plynúci nárast spotrebiteľskej inflácie brzdia rast spotreby domácností.
Autor TASR
Bratislava 6. októbra (TASR) – Medziročný pokles maloobchodných tržieb bude po augustovom prepade o 0,7 % pokračovať aj v ďalších mesiacoch. Ochotu domácností zvyšovať svoje spotrebné výdavky bude tento rok nahlodávať tohtoročná fiškálna konsolidácia a spomalenie rastu ich reálnych prímov, výhľadovo aj blížiaci sa budúcoročný konsolidačný balíček, ktorý zasiahne ich čisté príjmy. Zhodli sa na tom analytici Marián Kočiš zo Slovenskej sporiteľne a Ľubomír Koršňák z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.
„Z medziročného rastu tržieb v závere roka bude uberať aj nepriaznivý bázicky efekt (vyššia porovnávacia základňa), keď minulý rok tržby v posledných mesiacoch roka v časti nepotravinového segmentu (a najmä predaji áut) nafukovalo predzásobenie pred blížiacim sa zvýšením dane z pridanej hodnoty (DPH),“ uviedol Koršňák.
Tržby v maloobchode i v auguste ukazovali, že fiškálna konsolidácia a z nej plynúci nárast spotrebiteľskej inflácie brzdia rast spotreby domácností. Z ochoty domácností spotrebúvať by navyše podľa Koršňáka postupne mohol uberať aj slabnúci domáci trh práce a očakávaný mierny nárast miery nezamestnanosti smerom ku koncu roka.
Kočiš priblížil, že v auguste váhovo najdôležitejšia kategória maloobchodných tržieb (hypermarkety a supermarkety) síce zaznamenala relatívne slušný medziročný rast (+4,4 %), nestačilo to však na vykompenzovanie napríklad dvojciferných poklesov pri tržbách e-shopov a zásielkového predaja (predaj mimo predajní, stánkov a trhov) o 12,5 %, ako aj špecializovaných predajní potravín, nápojov a tabaku, kde tržby klesli o takmer 15 %.
Domácnosti podľa analytika zvažujú každý nákup dôkladnejšie, a teda sa aj priestor pre spontánnejšie nákupy, napríklad cez internet, zmenšil. Do konca roka možno očakávať ešte rozkolísané výsledky v maloobchode. „K zlepšeniu sentimentu domácností, ktoré by podporilo nákupný apetít, neprispejú ani nové konsolidačné opatrenia. Tie v budúcom roku zasiahnu disponibilné príjmy domácností, čím sa zníži aj ich priestor pre tvorbu úspor, čo nepodporuje nákupný apetít. Očakávame, že tempo rastu celkovej spotreby domácností sa v tomto roku výrazne spomalí v porovnaní s minulým rokom,“ dodal.
