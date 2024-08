Analytici očakávajú pokles objemu úverov zo strany čínskych bánk

Peking 9. augusta (TASR) - Čínske banky poskytli v júli výrazne menší objem úverov, napriek tomu, že centrálna banka sa snaží svojimi krokmi podporiť ekonomiku. Predpokladajú to analytici oslovení agentúrou Reuters, podľa ktorých sú dôvodom najmä sezónne faktory.



Celkovo 19 analytikov odhaduje, že v júli poskytli čínske komerčné banky úvery v celkovej hodnote 450 miliárd jüanov (57,40 miliardy eur). Ak sa odhad potvrdí, bude to výrazný prepad oproti júnu, v ktorom banky poskytli pôžičky za 2,13 bilióna jüanov. Na druhej strane, potvrdená prognóza bude znamenať vyšší objem úverov než v júli minulého roka. Vtedy banky poskytli pôžičky za 345,9 miliardy jüanov.



Za šesť mesiacov tohto roka poskytli banky v Číne podľa skôr zverejnených údajov čínskej centrálnej banky pôžičky v hodnote 13,27 bilióna jüanov. Na porovnanie, za rovnaké obdobie minulého roka objem poskytnutých úverov dosiahol rekord, a to na úrovni 15,73 bilióna jüanov.



(1 EUR = 7,8393 CNY)