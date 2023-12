Analytici očakávajú rekordný kvartál Tesly

San Francisco 27. decembra (TASR) - Americký výrobca elektrických vozidiel Tesla by mal zaznamenať ďalší rekordný kvartál v oblasti dodávok, za celý rok však spoločnosť podľa všetkého nesplní plány šéfa Tesly Elona Muska. Informovala o tom agentúra Reuters.



S cieľom podporiť predaj, Tesla tento rok znížila ceny svojich modelov, pričom sa výrazne zamerala na Čínu, kde stratila časť trhu v prospech miestneho výrobcu BYD. Tento tlak čiastočne priniesol svoje ovocie a napríklad na americkom trhu si Tesla zabezpečila bezkonkurenčne najlepšiu pozíciu.



Aj 4. kvartál by mal predstavovať rekord. Celkovo 14 analytikov oslovených spoločnosťou LSEG predpokladá, že za 4. štvrťrok predá Tesla 473.000 áut. "Štvrtý štvrťrok je pre Teslu, čo sa týka predaja, zvyčajne najlepším kvartálom roka a počítame s tým, že tak bude aj tento rok," povedal Garrett Nelson, analytik zo spoločnosti CFRA Research.



Za celý rok však očakávajú dodávky vozidiel na úrovni 1,82 milióna. Aj keď tento odhad predstavuje zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku o 37 %, bude to výrazné zaostanie oproti pôvodným plánom Elona Muska. Ten na začiatku roka uviedol, že Tesla má potenciál dodať v tomto roku zákazníkom 2 milióny áut, ak však "nezaúraduje vyššia moc". V októbri už povedal, že ciele asi nebude možné naplniť, keďže "na dopyt rastie tlak v dôsledku zvýšených nákladov na pôžičky".



V ďalšom roku si bude musieť Tesla poradiť s ukončením poskytovania výhod pri predaji niektorých jej modelov v USA, ako aj v Nemecku, kde vláda predčasne ukončila dotácie na kúpu elektrických vozidiel. Takýto vývoj Teslu pravdepodobne prinúti k ďalšiemu zníženiu cien svojich vozidiel, aj keď sa očakáva, že úrokové sadzby aj náklady na výrobu batérií pôjdu nadol.



Jairam Nathan, analytik z Daiwa Capital Markets v tejto súvislosti uviedol, že zhoršil prognózu predaja áut Tesly na budúci rok. Pôvodne počítal s tým, že v roku 2024 dodá automobilka zákazníkom 2,14 milióna áut, teraz očakáva, že to bude 2,04 milióna.