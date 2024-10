Analytici očakávajú už iba jednu redukciu sadzieb zo strany BoE

Londýn 28. októbra (TASR) - Britská centrálna banka (BoE) by mala na najbližšom zasadnutí začiatkom novembra znížiť hlavnú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu. Predpokladá to viac než 70 ekonómov, ktorí sa zúčastnili na prieskume agentúry Reuters. Na druhej strane, väčšina z nich očakáva, že v decembri banka sadzby nezníži. To naznačuje, že v uvoľňovaní menovej politiky bude centrálna banka pokračovať veľmi opatrne.



Inflácia v Británii sa v septembri spomalila na trojročné minimum 1,7 % a dostala sa tak pod dvojpercentný inflačný cieľ BoE. To vytvára priestor pre banku, aby po pauze na septembrovom zasadnutí na tom nasledujúcom opäť zredukovala úrokové sadzby. Guvernér BoE Andrew Bailey a členka menového výboru Megan Greenová však uviedli, že tento údaj nie je rozhodujúci a členka menového výboru Catherine Mannová upozornila, že celkový proces spomaľovania rastu cien "má pred sebou ešte dlhú cestu". Naznačila tak, že s redukciou sadzieb na každom zasadnutí centrálnej banky sa pravdepodobne počítať nedá.



Analytici teraz predpokladajú, že na najbližšom zasadnutí banky 7. novembra zníži menový výbor BoE hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 4,75 %. Takýto krok odhaduje všetkých 72 oslovených analytikov. Avšak až dve tretiny z nich (46) predpokladá, že v decembri podrží centrálna banka sadzbu na nezmenenej úrovni. Ostatní analytici redukciu očakávajú, tá by však podľa nich mala opäť dosiahnuť iba 25 bázických bodov.