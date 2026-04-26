Analytici očakávajú, že Bank of England zatiaľ úroky nezvýši
Odborníci však nevylučujú zvýšenie úrokových sadzieb v budúcnosti, ak firmy a domácnosti bude naďalej postihovať inflačný tlak.
Autor TASR
Londýn 26. apríla (TASR) - Britská centrálna banka na svojom budúcotýždňovom zasadaní podľa analytikov „takmer určite“ ponechá kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 3,75 % napriek vojne v Iráne. Odborníci však nevylučujú zvýšenie úrokových sadzieb v budúcnosti, ak firmy a domácnosti bude naďalej postihovať inflačný tlak. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zdá sa, že väčšina predstaviteľov centrálnej banky chce zachovať súčasnú menovú politiku, „keďže zhromažďujú viac informácií o tom, ako sa energetický šok prejavuje na ekonomike“, uviedol analytik spoločnosti Oxford Economics Andrew Goodwin. Nevylúčil však, že menšia časť predstaviteľov Bank of England bude presadzovať zvýšenie úrokov o 25 bázických bodov s cieľom zabezpečiť ochranu pred infláciou.
„Bank of England takmer určite ponechá hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 3,75 %,“ povedal ekonóm poradenskej firmy RSM UK Thomas Pugh. Má totiž význam počkať na ďalšie informácie vzhľadom na neistotu v otázke smerovania cien energií a ich vplyvu na ekonomiku, dodal.
Analytik spoločnosti Pantheon Macroeconomics Elliott Jordan-Doak rovnako predpokladá, že Bank of England úroky nezmení. Poznamenal však, že ak sa na Blízkom východe nedosiahne skutočné prímerie a preprava ropy bude naďalej narušená, britská centrálna banka úroky zvýši v júni alebo v júli.
O tom, či úroky potvrdiť, zvýšiť alebo znížiť, bude Bank of England rozhodovať vo štvrtok (30. 4.).
Zdá sa, že väčšina predstaviteľov centrálnej banky chce zachovať súčasnú menovú politiku, „keďže zhromažďujú viac informácií o tom, ako sa energetický šok prejavuje na ekonomike“, uviedol analytik spoločnosti Oxford Economics Andrew Goodwin. Nevylúčil však, že menšia časť predstaviteľov Bank of England bude presadzovať zvýšenie úrokov o 25 bázických bodov s cieľom zabezpečiť ochranu pred infláciou.
„Bank of England takmer určite ponechá hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 3,75 %,“ povedal ekonóm poradenskej firmy RSM UK Thomas Pugh. Má totiž význam počkať na ďalšie informácie vzhľadom na neistotu v otázke smerovania cien energií a ich vplyvu na ekonomiku, dodal.
Analytik spoločnosti Pantheon Macroeconomics Elliott Jordan-Doak rovnako predpokladá, že Bank of England úroky nezmení. Poznamenal však, že ak sa na Blízkom východe nedosiahne skutočné prímerie a preprava ropy bude naďalej narušená, britská centrálna banka úroky zvýši v júni alebo v júli.
O tom, či úroky potvrdiť, zvýšiť alebo znížiť, bude Bank of England rozhodovať vo štvrtok (30. 4.).