Analytici očakávajú, že ECB sadzby pred letnou prestávkou meniť nebude

Frankfurt nad Mohanom 15. júla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) ponechá úrokové sadzby pred letnou prestávkou nezmenené. Predpokladajú to analytici, podľa ktorých tak banka dá eurozóne čas na strávenie redukcie úrokových sadzieb zo začiatku júna, keďže vývoj inflácie je naďalej nepredvídateľný. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



ECB znížila začiatkom júna úrokové sadzby o 25 bázických bodov, pričom kľúčovú úrokovú sadzbu zredukovala na 4,25 % a depozitnú na 3,75 %. Bola to prvá redukcia úrokových sadzieb od roku 2019.



Šéfka ECB Christine Lagardová v reakcii na vtedajšie zníženie sadzieb uviedla, že tento krok umožnilo postupné spomaľovanie miery inflácie v eurozóne. Zároveň však dodala, že to neznamená začiatok cyklu rýchleho znižovania úrokových sadzieb. Na nedávnej konferencii centrálnych bankárov v portugalskej Sintre povedala, že "ECB potrebuje čas na zhromaždenie dostatočného množstva ekonomických údajov, na základe ktorých rozhodne o ďalších krokoch".



Podľa analytikov to znamená, že ECB tento týždeň k zníženiu úrokových sadzieb nepristúpi. "ECB začne letnú prestávku podľa všetkého bez ďalšej redukcie úrokových sadzieb," povedala Fritzi Köhler-Geibová, hlavná ekonómka v nemeckej banke KfW.



Navyše, nové prognózy k vývoju inflácie a ekonomiky budú známe v septembri, čo je ďalší dôvod, prečo má ECB záujem počkať až do jesenného zasadnutia. Väčšina ekonómov počíta s tým, že k ďalšiemu zníženiu úrokových sadzieb dôjde najbližšie na zasadnutí v septembri a v prípade ďalšieho v závere tohto roka.