Analytici očakávajú, že marcový prepad priemyslu môže pokračovať

Bratislava 10. mája (TASR) – Za marcovým medziročným prepadom priemyselnej produkcie o 7,3 % je najmä znížená výroba v energetike a v automobilovom priemysle. Ten sa v posledných mesiacoch musí vyrovnať s celosvetovým nedostatkom polovodičov, no v apríli by sa už mala v tomto sektore prejaviť aj vojna na Ukrajine. Slovenský priemysel by tak najskôr mohol dosiahnuť svoje dno počas marca či apríla a následne sa začať veľmi pomaly zotavovať, očakávajú analytici.



Marcový medziročný pokles v sektore výroby automobilov je podľa analytika UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomíra Koršňáka zatiaľ viac dôsledkom vysokej porovnávacej bázy z marca minulého roka ako dopadov vojny na Ukrajine. "Tá by mala výraznejšie osekávať produkciu auto sektora až v apríli," myslí si Koršňák. Vojna na Ukrajine sa ale už prejavila na výkone slovenskej energetiky, čiastočne i rafinérskeho priemyslu. Energetika sa v marci prudko prepadla a bola zodpovedná za viac ako polovicu celkového medziročného prepadu priemyslu. Za nižšou produkciou rafinérskeho priemyslu vidí analytik dôsledky plánovanej údržby výrobných zariadení.



Podľa údajov Štatistického úradu sa produkcia slovenského priemyslu v marci znížila o 5,3 % a jej medziročný pokles sa tak zvýraznil z -0,2 % na -7,3 %. V marci sa tak zvrátilo približovanie k predpandemickým úrovniam produkcie. Kým v predchádzajúcich troch mesiacoch sa produkcia priemyslu držala blízko úrovne spred pandémie a odchýlka nevybočovala z pásma +/- 1 %, v marci bola produkcia priemyslu v porovnaní s marcom 2019 nižšia až o 7,1 %.



Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák očakáva, že v nasledujúcich mesiacoch bude slovenský priemysel naďalej pod tlakom zvýšených cien vstupov, kolísajúcich burzových cien najmä v prípade energií či ropy, ako aj následkov narušených dodávateľsko-odberateľských vzťahov. "Na druhej strane, aprílový prieskum ekonomického sentimentu ukázal, že slovenskí priemyselníci majú optimistické očakávania do budúcnosti, čo môže indikovať, že do budúcnosti vnímajú alternatívy dodávok či exportných trhov aj v týchto komplikovaných časoch," upozornil Horňák.



Rizikom pre priemysel do nasledujúcich mesiacov je ale podľa Koršňáka prelievanie efektov vojny na Ukrajine do ďalších sektorov ekonomiky. Vyššie ceny a neistota by mohli opätovne nahlodávať dopyt a opätovne tak zastaviť zotavovanie slovenského priemyslu.