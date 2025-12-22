< sekcia Ekonomika
Analytici: Ochladzovanie na trhu práce pokračuje
V posledných mesiacoch pribúdajú nezamestnaní najmä z odvetví stavebníctva, obchodu, služieb a dopravy.
Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - Počet nezamestnaných na Slovensku opäť vzrástol a miera nezamestnanosti sa zvýšila na 6,08 % z októbrových 6,03 %. Negatívny vývoj na trhu práce pokračuje už niekoľko mesiacov. V pondelok to uviedli analytici Národnej banky Slovenska (NBS). Počet nezamestnaných sa v poslednom období zvýšil o viac ako 1300 osôb.
„Zhoršovanie situácie na trhu práce pokračuje už niekoľko mesiacov. Do evidencie úradov práce vstupuje viac osôb, než z nej odchádza,“ uviedol analytik NBS Michal Doliak. Rozdiel medzi prítokom a odtokom z evidencie úradov práce sa podľa NBS najmä v roku 2025 zreteľne prehlbuje. Prítok nových uchádzačov o zamestnanie vykazuje rastúcu tendenciu od konca roka 2024.
V posledných mesiacoch pribúdajú nezamestnaní najmä z odvetví stavebníctva, obchodu, služieb a dopravy. Na druhej strane, stagnácia odtokov z evidencie naznačuje, že schopnosť trhu práce absorbovať nezamestnaných sa oslabuje.
„Je možné, že nie všetci nezamestnaní si nevyhnutne hľadajú hneď nové zamestnanie,“ spresnil Doliak. Zároveň upozornil, že v budúcom roku sa skracuje obdobie vyplácania dávok v nezamestnanosti, čo môže ovplyvniť správanie prepustených pracovníkov.
Prepustení ľudia tak môžu mať väčší záujem byť zaregistrovaní ešte za súčasných podmienok. Uchádzači sa preto budú snažiť minimalizovať čas v nezamestnanosti, čo pri slabej ekonomike ovplyvní vývoj trhu práce v roku 2026.
„Zhoršovanie situácie na trhu práce pokračuje už niekoľko mesiacov. Do evidencie úradov práce vstupuje viac osôb, než z nej odchádza,“ uviedol analytik NBS Michal Doliak. Rozdiel medzi prítokom a odtokom z evidencie úradov práce sa podľa NBS najmä v roku 2025 zreteľne prehlbuje. Prítok nových uchádzačov o zamestnanie vykazuje rastúcu tendenciu od konca roka 2024.
V posledných mesiacoch pribúdajú nezamestnaní najmä z odvetví stavebníctva, obchodu, služieb a dopravy. Na druhej strane, stagnácia odtokov z evidencie naznačuje, že schopnosť trhu práce absorbovať nezamestnaných sa oslabuje.
„Je možné, že nie všetci nezamestnaní si nevyhnutne hľadajú hneď nové zamestnanie,“ spresnil Doliak. Zároveň upozornil, že v budúcom roku sa skracuje obdobie vyplácania dávok v nezamestnanosti, čo môže ovplyvniť správanie prepustených pracovníkov.
Prepustení ľudia tak môžu mať väčší záujem byť zaregistrovaní ešte za súčasných podmienok. Uchádzači sa preto budú snažiť minimalizovať čas v nezamestnanosti, čo pri slabej ekonomike ovplyvní vývoj trhu práce v roku 2026.