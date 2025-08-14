< sekcia Ekonomika
Analytici: Od leta by sa ekonomický rast v SR mohol začať obnovovať
ŠÚ SR v rýchlom odhade za 2. štvrťrok 2025 informoval, že HDP v stálych cenách v 2. štvrťroku 2025 medziročne vzrástol o 0,4 %, čo bolo nižšie tempo ako v prvom štvrťroku, keď rast dosiahol 0,9 %.
Autor TASR
Bratislava 14. augusta (TASR) - Od leta by sa ekonomický rast na Slovensku mohol začať postupne obnovovať. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank v komentári k rýchlemu odhadu hrubého domáceho produktu (HDP) za 2. štvrťrok 2025, ktorý zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Zásadnejšie zrýchlenie však nateraz neočakávame. Negatívne dopady fiškálnej konsolidácie na domácnosti by sa mali ďalej prehlbovať. Náladu domácností a ich spotrebu by v závere roka mohol v predstihu okresať aj nový balíček fiškálnych opatrení pre budúci rok, najmä ak by obsahoval masívnejšie opatrenia zasahujúce priamo aj domácnosti,“ priblížil.
Zníženie amerických dovozných ciel na európske autá by ale podľa neho aspoň čiastočne mohlo od jesene reštartovať aj slovenské automobilky, hoci ich produkcia pre americký trh bude stále zaostávať za úrovňami z minulého roka. Ekonomiku by postupne mali začať podporovať i nižšie úroky, ktoré by sa mali prejaviť na pozvoľnom oživení súkromných investícií aj externého dopytu, ale najmä pokračujúci reštart verejných investícií.
„Predpokladám teda, že rast ekonomiky mohol zaznamenať svoje dno už v druhom štvrťroku a v druhej polovici roka by sa mohol opäť zrýchľovať smerom k 1 %. V medziročnom porovnaní by mu mohol technicky pomáhať aj o niečo priaznivejší bázický efekt,“ dodal Koršňák.
„Vláda medzičasom pracuje na tvorbe ďalšieho konsolidačného balíka pre rok 2026, pri ktorom sa hovorí až o výške viac než dve miliardy. Hoci konkrétne opatrenia ešte nepoznáme, dopad na hospodársku aktivitu bude bezpochyby tlmiaci. Tieto faktory budú hospodársku aktivitu v najbližších kvartáloch tlačiť smerom nadol,“ doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.
ŠÚ SR v rýchlom odhade za 2. štvrťrok 2025 informoval, že HDP v stálych cenách v 2. štvrťroku 2025 medziročne vzrástol o 0,4 %, čo bolo nižšie tempo ako v prvom štvrťroku, keď rast dosiahol 0,9 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy HDP medziročne vzrástol o 0,6 % a v porovnaní s prvým štvrťrokom 2025 sa zvýšil o 0,1 %.
„Zásadnejšie zrýchlenie však nateraz neočakávame. Negatívne dopady fiškálnej konsolidácie na domácnosti by sa mali ďalej prehlbovať. Náladu domácností a ich spotrebu by v závere roka mohol v predstihu okresať aj nový balíček fiškálnych opatrení pre budúci rok, najmä ak by obsahoval masívnejšie opatrenia zasahujúce priamo aj domácnosti,“ priblížil.
Zníženie amerických dovozných ciel na európske autá by ale podľa neho aspoň čiastočne mohlo od jesene reštartovať aj slovenské automobilky, hoci ich produkcia pre americký trh bude stále zaostávať za úrovňami z minulého roka. Ekonomiku by postupne mali začať podporovať i nižšie úroky, ktoré by sa mali prejaviť na pozvoľnom oživení súkromných investícií aj externého dopytu, ale najmä pokračujúci reštart verejných investícií.
„Predpokladám teda, že rast ekonomiky mohol zaznamenať svoje dno už v druhom štvrťroku a v druhej polovici roka by sa mohol opäť zrýchľovať smerom k 1 %. V medziročnom porovnaní by mu mohol technicky pomáhať aj o niečo priaznivejší bázický efekt,“ dodal Koršňák.
„Vláda medzičasom pracuje na tvorbe ďalšieho konsolidačného balíka pre rok 2026, pri ktorom sa hovorí až o výške viac než dve miliardy. Hoci konkrétne opatrenia ešte nepoznáme, dopad na hospodársku aktivitu bude bezpochyby tlmiaci. Tieto faktory budú hospodársku aktivitu v najbližších kvartáloch tlačiť smerom nadol,“ doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.
ŠÚ SR v rýchlom odhade za 2. štvrťrok 2025 informoval, že HDP v stálych cenách v 2. štvrťroku 2025 medziročne vzrástol o 0,4 %, čo bolo nižšie tempo ako v prvom štvrťroku, keď rast dosiahol 0,9 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy HDP medziročne vzrástol o 0,6 % a v porovnaní s prvým štvrťrokom 2025 sa zvýšil o 0,1 %.