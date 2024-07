Analytici odhadujú za 2. kvartál slabší rast čínskej ekonomiky

Peking 10. júla (TASR) - Čínska ekonomika zaznamenala v 2. štvrťroku tohto roka rast pravdepodobne tesne nad hranicou 5 % a v porovnaní s vývojom na začiatku roka tempo rastu spomalila. Uviedli to v stredu analytici, ktorých odhady zverejnila agentúra Reuters.



Analytici predpokladajú, že v 2. kvartáli dosiahne Čína medziročný rast ekonomiky na úrovni 5,1 %. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať rast o 0,2 percentuálneho bodu slabší než za prvé tri mesiace. Ako dôvod uviedli slabší spotrebiteľský dopyt, čo by Peking mohlo prinútiť k ďalším stimulom na podporu hospodárstva.



Prípadné spomalenie rastu ekonomiky v 2. štvrťroku na úroveň tesne nad 5 % by po 5,3-percentnom raste v 1. kvartáli stále mohlo zabezpečiť Číne celoročný rast hospodárstva okolo 5 %. To je cieľ, ktorý si čínska vláda stanovila na začiatku roka. V 3. štvrťroku analytici počítajú s ďalším spomalením rastu na 4,8 % a v poslednom na 4,7 %.



Peking však podľa celkovo 82 ekonómov oslovených agentúrou Reuters musí ešte riešiť dlhotrvajúcu realitnú krízu, slabý domáci dopyt, pokles kurzu jüanu a obchodné spory Číny so Západom. To by mohlo vývoj ekonomiky výraznejšie zaťažiť. Analytici, ktorí v tomto roku odhadujú rast na úrovni 5 %, navyše predpokladajú, že v budúcom roku sa rast čínskeho hospodárstva spomalí na 4,5 %.



Čínska vláda zverejní údaje o vývoji ekonomiky za 2. štvrťrok 15. júla. V rovnaký deň zverejní aj údaje o vývoji maloobchodných tržieb a produkcie za mesiac jún.