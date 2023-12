Analytici: Októbrový rast priemyslu ťahali najmä automobilky

Bratislava 11. decembra (TASR) - Októbrovému rastu priemyselnej produkcie v medziročnom porovnaní o 4,3 % pomohla okrem iného aj nižšia porovnávacia základňa z októbra minulého roka. Takmer tri štvrtiny rastu celého priemyslu zabezpečil automobilový priemysel. Výraznejší rast produkcie by mal podporiť stúpajúci zahraničný dopyt v budúcom roku, zhodli sa analytici Ľubomír Koršňák z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a Matej Horňák zo Slovenskej sporiteľne.



"Bázicky efekt pomohol zvýrazniť medziročný rast priemyslu predovšetkým v kľúčovom automobilovom priemysle. Dynamika medziročného rastu produkciu sa tu zrýchlila z 0,5 % až na 12,1 % a automobilový priemysel tak bol zodpovedný až za takmer tri štvrtiny medziročného rastu celého priemyslu," priblížil Koršňák. Podľa Horňáka je výsledok priemyslu v súlade s očakávaniami, keďže október býva tradične silným mesiacom, pričom minuloročná nižšia báza dávala predpoklady na silnejší medziročný rast.



Koršňák dodal, že absolútnym rastovým lídrom sa v októbri stala výroba chemikálií. Jej produkcia sa v októbri v porovnaní so septembrom zvýšila o viac ako polovicu a to aj po očistení o tradičný sezónny efekt. Medziročne si potom výroba chemikálií pripísala až 28,1-percentný nárast. Vzhľadom na jej nižšiu váhu na produkcii priemyslu však celkové čísla priemyslu zvyšovala "len" o 0,4 percentuálneho bodu.



Kondíciu viacerých odvetví slovenského priemyslu bude v nasledujúcom období ešte stále ovplyvňovať vojna na Ukrajine, vysoká inflácia, ale aj efekty uťahovania menových podmienok na viacerých významných exportných trhoch slovenských priemyselníkov. Priaznivý bázický efekt a čiastočná stabilizácia energetiky by podľa Koršňáka mali udržať priemysel v pluse.



Horňák upozornil na negatívne predpovede budúceho vývoja zamestnanosti v priemysle. "Tu môžeme už niekoľko mesiacov pozorovať očakávanie poklesu počtu zamestnancov, o čom svedčia aj mesačné čísla o zamestnanosti v jednotlivých odvetviach. Nateraz prieskumy nenaznačujú obrátenie tohto trendu," upozornil analytik. Výraznejší a trvalejší impulz pre slovenský priemysel podľa neho banka očakáva po oživení dopytu u našich zahraničných obchodných partnerov, ktoré by mohlo prísť v druhej polovici roka 2024.