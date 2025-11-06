< sekcia Ekonomika
Analytici: Oživenie tržieb maloobchodu nepríde ani v budúcom roku
Aktuálny rast je najlepší mesačný výsledok odvetvia v tomto roku. Tržby po sezónnom očistení v septembri medzimesačne vzrástli o 1,6 %.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Zásadnejšie oživenie tržieb maloobchodu nepríde pravdepodobne ani v budúcom roku a tempo jeho rastu by malo i naďalej patriť k najpomalším v EÚ. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári o údajoch o septembrových tržbách maloobchodu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Z medziročného rastu tržieb v poslednom štvrťroku tohto roka bude (technicky) uberať aj nepriaznivý bázicky efekt (vyššia porovnávacia základňa), keď minulý rok tržby v posledných mesiacoch roka v časti nepotravinového segmentu (a najmä predaji áut) nafukovalo predzásobenie pred blížiacim sa zvýšením DPH,“ priblížil.
Septembrové čísla maloobchodu podľa neho príjemne prekvapili a ukazujú, že domácnosti nateraz pomerne dobre odolávajú zvýšenej inflácii, pomalšiemu rastu miezd a jemnému nárastu nezamestnanosti, hoci pri porovnaní so zbytkom EÚ (a okolitými krajinami) je negatívny dopad fiškálnej konsolidácie na tržby maloobchodu predsa len zrejmý.
„Nálada domácností podľa spotrebiteľského barometra ŠÚ SR ostáva pod dlhodobým priemerom a ani posledné mesiace nejaví známky zlepšenia. Ďalšia vlna konsolidácie, ktorá zasiahne i čisté príjmy domácností a živnostníkov, by tak mohla priniesť i ďalšiu vlnu ´šetrenia´ domácností (na spotrebe),“ dodal Koršňák.
„Aktuálne najlepší výsledok maloobchodu od začiatku roka bol podporený aj naďalej slušným tempom rastu nominálnych miezd, ktoré je nadpriemerné v porovnaní s priemerom eurozóny. Pri zhoršenom sentimente domácnosti zvažujú každý nákup dôkladnejšie, a teda sa zmenšil aj priestor pre spontánnejšie nákupy, napríklad cez internet,“ doplnil Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne.
„Aj v poslednom štvrťroku možno očakávať ešte rozkolísané výsledky v maloobchode. K zlepšeniu sentimentu domácností, ktoré by podporilo nákupný apetít, neprispejú ani nové konsolidačné opatrenia. Tie v budúcom roku zasiahnu disponibilné príjmy domácností, čím sa zníži aj ich priestor na tvorbu úspor, čo nepodporí nákupný apetít. Celkovo očakávame, že tempo rastu celkovej spotreby domácností v rámci zložky HDP sa v tomto roku výrazne spomalí v porovnaní s minulým rokom, no zostane v pozitívnom pásme,“ uzavrel Kočiš.
ŠÚ SR informoval, že maloobchodné tržby na Slovensku v septembri 2025 medziročne vzrástli o 1,4 %, vyššie tržby ako pred rokom po očistení o vplyv inflácie (v stálych cenách) evidovalo odvetvie tretíkrát od začiatku roka. Aktuálny rast je najlepší mesačný výsledok odvetvia v tomto roku. Tržby po sezónnom očistení v septembri medzimesačne vzrástli o 1,6 %.
