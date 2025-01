Analytici: Oživenie zahraničného obchodu SR nebude trvalé

Bratislava 9. januára (TASR) - Vzhľadom na problémy s predajmi áut na európskom trhu a ohlásenými clami na ich vývozy do USA nebude mať jesenné oživenie zahraničného obchodu SR trvalý charakter. Nové clá však môžu dočasne podporiť produkciu na export do USA (do zásob) ešte aj na prelome rokov, teda pred ich zavedením. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o slovenskom novembrovom zahraničnom obchode, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"V poslednom mesiaci roka, keď dovozy tlačí nahor vianočná sezóna a vývozy sa z rovnakého dôvodu utlmujú, však očakávame už tradičný dočasný návrat deficitu zahranično-obchodnej bilancie. Na ročnej báze by však zahraničný obchod mal ostať v prebytku, hoci ten sa podľa našich prepočtov v minulom roku stenčil jemne pod 3 % hrubého domáceho produktu," spresnil Koršňák.



Blízko tejto úrovne by podľa neho mal zotrvať aj počas väčšiny tohto roka. "Ďalšie výraznejšie rozšírenie prebytkov zahraničného obchodu očakávame až v roku 2026, spolu s nábehom produkcie u viacerých ohlásených investícií v automobilovom priemysle," dodal analytik UniCredit Bank.



"Ekonomickou hrozbou do najbližšieho roka je nástup ekonomického protekcionizmu a rastúce bariéry v zahraničnom obchode, keďže je Slovensko malou a výrazne exportnou ekonomikou. Nástup Donalda Trumpa do prezidentského úradu je spojený s očakávaniami zavedenia ciel, ďalšie krajiny avizujú prípadné protiopatrenia. Okrem toho dnes EÚ hľadá spôsoby, ako vyrovnať hracie pole pre európske firmy v konkurencii čínskych dotovaných výrobkov, ktoré vytláčajú domácich producentov pre nižšie ceny. To by sa však s najväčšou pravdepodobnosťou nezaobišlo bez protiakcie čínskej strany," upozornil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.



Akékoľvek nové bariéry sú tak podľa Horňáka komplikáciou pre voľný tok tovarov a služieb, celý proces spomaľujú a predražujú, čo je zlou správou pre slovenských exportérov. "Nesmieme zabúdať ani na nepriame dosahy na Slovensko cez hospodárske spomalenie u našich obchodných partnerov," dodal Horňák.



ŠÚ SR informoval, že zahraničný obchod v novembri 2024 medzimesačne ochladol, ale aj tak hodnota vývozu a dovozu dosiahla druhú najvyššiu úroveň v roku 2024. Zo Slovenska sa podľa predbežných údajov vyviezol tovar v hodnote 9,7 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 2,6 %. Dovoz tovaru vzrástol o 2,8 % na 9,4 miliardy eur. Obchodná bilancia bola už 11. mesiac po sebe kladná, tentoraz s prebytkom 327,9 milióna eur. Oproti rovnakému obdobiu roka 2023 bol prebytok nižší len o necelých desať miliónov eur.