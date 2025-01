Analytici: Oživeniu priemyslu bude brániť slabý externý dopyt

Bratislava 9. januára (TASR) - Aj na prelome rokov bude brániť citeľnému oživeniu slovenského priemyslu oslabený externý dopyt. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o novembrovej priemyselnej produkcii, ktoré vo štvrtok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Aj v tomto roku bude rast priemyslu tlmený dosahmi energetickej krízy či transformáciou európskeho automobilového priemyslu. Výzvou pre slovenský priemysel bude aj nová Trumpova administratíva, ktorá sa netají zámerom zaviesť nové dovozné clá. Do USA napríklad smeruje približne 11 % slovenských vývozov áut," spresnil.



S postupujúcim rokom by ale slovenský priemysel mohol podľa neho začať dostávať pozitívny impulz z uvoľnenejšej menovej politiky Európskej centrálnej banky. "Tá by sa s miernym oneskorením mala postupne prelievať aj do reštartu dopytu po investičných tovaroch v Európe," dodal Koršňák.



"Nástup Donalda Trumpa do prezidentského úradu je spojený s čakávaniami zavedenia ciel, ďalšie krajiny avizujú prípadné protiopatrenia. Akékoľvek nové bariéry sú tak komplikáciou pre voľný tok tovarov a služieb, celý proces spomaľujú a predražujú, čo je zlou správou pre slovenských exportérov. Nesmieme tiež zabúdať na nepriame vplyvy na Slovensko cez hospodárske spomalenie u našich obchodných partnerov," doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.



ŠÚ SR informoval, že priemyselná produkcia SR zostala v novembri 2024 na rovnakej úrovni ako rok predtým. Po štyroch mesiacoch nepretržitého rastu tak medziročne stagnovala, keď dosiahla len 0,1 % rast. Medzimesačne (oproti októbru 2024) po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 1,2 %.