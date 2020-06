Analytici: Pandémia v apríli okresala produkciu priemyslu

Bratislava 10. júna (TASR) - Pandémia v apríli "okresala" produkciu slovenského priemyslu, najmä výrobu áut. Uviedol to v komentári k aprílovej priemyselnej produkcii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



Šíriaca sa pandémia ochorenia COVID-19 a prísne opatrenia obmedzujúce pohyb naprieč európskymi krajinami v apríli podľa neho v plnej sile zasiahli aj slovenský priemysel. Miera poklesu priemyslu výrazne prevýšila aj krízu z roku 2009, keď maximálny medziročný pokles produkcie dosiahol "len" 27,5 %.



Produkcia vo výrobe dopravných prostriedkov podľa Koršňáka dosiahla len pätinu minuloročného výkonu (21,1 %) a automobilový priemysel tak bol opäť zodpovedný za približne polovicu medziročného poklesu celého priemyslu. Pokles produkcie však bol plošný, nezaznamenali ho len automobilky, ale kompletne všetky odvetvia spracovateľského priemyslu, hoci v ostatných odvetviach bol už predsa len o niečo miernejší a v žiadnom ďalšom nepresiahol úroveň 47 %, teda priemeru spracovateľského priemyslu, vo viacerých prípadoch však len tesne.



Výkon slovenského priemyslu bude podľa Koršňákových slov v najbližších mesiacoch určovať stále najmä pandémia ochorenia COVID-19, ktorá odstavila nemalú časť európskeho aj slovenského priemyslu. Svoje dno však s takmer istotou už nateraz slovenský (aj európsky) priemysel dosiahol v apríli. Naznačujú to aj pozvoľna sa zotavujúce indikátory nálad. Návrat na predkrízové úrovne však nebude ani zďaleka okamžitý. Aj po postupnom uvoľnení viacerých opatrení na zmiernenie šírenia koronavírusu bude európskemu (aj slovenskému) priemyslu chvíľu (niekoľko mesiacov) ešte trvať, kým sa vráti do normálu.



Aj najbližšie mesiace by teda slovenský priemysel mal podľa analytika vykazovať stále dvojciferné dynamiky medziročného poklesu produkcie, pričom úrovne spred krízy by mohol dosiahnuť najskôr až v druhej polovici budúceho roka, resp. v úvode roka 2022. Rýchlosť zotavenia priemyslu bude závisieť aj od úspešnosti ekonomických opatrení, ktoré prijímajú krajiny na ochránenie svojho podnikateľského sektora aj domácností, či ďalšieho priebehu pandémie, keď by prípadná druhá, či opakujúca sa vlna opäť oddialila i zotavenie priemyslu.



"Z pohľadu slovenského priemyslu bude kľúčové najmä zotavenie sa európskeho trhu s novými autami. Mierny optimizmus v tomto smere prináša Čína, kde pandémia prepukla, a ktorá už hlási pomerne významné oživenie predajov, aj pohľad na vyhľadávanie áut na internete v Európe, ktorý už úplne vymazal aprílové straty. V realite však obnovenie predaja áut v Európe nemusí byť také rýchle ako zotavenie záujmu o ne na internete, keď by ho predsa len stále mala pribrzďovať rastúca nezamestnanosť a len pomaly sa zotavujúca spotrebiteľská dôvera," dodal Koršňák.



"Predpokladáme, že to dno, resp. najvýraznejší pokles, už má priemysel za sebou. A v máji by štatistiky mohli byť aspoň o niečo lepšie. Na ružové okuliare je ale zatiaľ priskoro, nakoľko pri priemyselnej výrobe či zahraničnom obchode svoju rolu zohráva práve dopyt zo zahraničia. Inak povedané, v súvislosti s produkciou v priemysle nás musí zaujímať aj situácia a boj s pandémiou nielen u nás, ale aj (a predovšetkým) vo svete – u našich najväčších obchodných partnerov," doplnila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.



Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že v apríli 2020 sa priemyselná výroba medziročne prepadla o rekordných 42 %, výroba dopravných prostriedkov až o 78,9 %.