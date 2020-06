Analytici: Pandémia zvyšuje riziko návratu Japonska do deflácie

Tokio 12. júna (TASR) - Pandémia nového koronavírusu zvyšuje riziko, že ekonomika Japonska opätovne skĺzne do deflácie, keďže karanténne opatrenia zavedené v reakcii na šírenie vírusu zasiahli firmy aj domáci dopyt. Uviedla to v najnovšom prieskume agentúry Reuters väčšina oslovených analytikov.



Na otázku, či pandémia nového koronavírusu môže stlačiť Japonsko späť do deflácie, 23 z celkovo 40 oslovených analytikov uviedlo, že toto riziko je "vysoké" alebo "veľmi vysoké".



Jadrové spotrebiteľské ceny, ktoré nezahrnujú nestabilné ceny potravín, zahrnujú však náklady na energie, by v súčasnom fiškálnom roku (končí sa v marci 2021) mali klesnúť o 0,5 %, ukázal prieskum, ktorý sa uskutočnil v období od 2. do 11. júna. V nasledujúcom fiškálnom roku očakávajú analytici iba miernu infláciu na úrovni 0,3 %.



Prísne reštrikcie s cieľom zmierniť šírenie nového koronavírusu zasiahli do ekonomickej aktivity a odhaduje sa, že v období od apríla do konca júna klesne japonská ekonomika o vyše 21 %. To znamená pokles hospodárstva už tretí kvartál po sebe. Vyše polovica z oslovených analytikov predpokladá, že japonská centrálna banka svoje rozsiahle menové stimuly na podporu ekonomiky ešte zvýši. S tým počíta približne 65 % z celkového počtu anketovaných.



Za celý rok 2020/2021 by japonská ekonomika mala klesnúť o 5,2 %, odhadujú analytici. V ďalšom fiškálnom roku počítajú s návratom k rastu, a to na úrovni 3,2 %.