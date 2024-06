Analytici: Podmienky na trhu práce sú najlepšie od vstupu do eurozóny

Bratislava 4. júna (TASR) - Slovenský trh práce v 1. kvartáli tohto roka potvrdil svoju silu. Domácnosti tak aktuálne zažívajú najlepšie podmienky na pracovnom trhu od vstupu do eurozóny, zhodnotili ekonomickí analytici aktuálne údaje, ktoré v utorok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"V prvých troch mesiacoch tohto roka poklesol počet nezamestnaných na necelých 155.000, klesal už jedenásty kvartál za sebou. Miera nezamestnanosti dosahuje hodnotu najnižšiu od roku 1994, dosiaľ sme ju zaznamenali dvakrát - tesne pred pandémiou v závere roka 2019 a v minulom kvartáli," priblížil analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. Miera nezamestnanosti podľa ŠÚ SR predstavuje aktuálne 5,6 %.



Pripomenul, že koncom minulého roka odišli do predčasného dôchodku desaťtisíce ľudí, čo zvýraznilo problém s nájdením nových pracovníkov. Táto situácia podľa analytika čoraz viac nahráva do karát zamestnancom a uchádzačom o zamestnanie, keďže ich stavia do výhodnej vyjednávacej pozície. "Rast miezd je tak hnaný štrukturálnymi problémami skôr než produktivitou práce. Toto je nežiadúca situácia pre nákladovú stranu firiem a vytvára to tlak na rast cien," upozornil. Firmy budú podľa neho musieť hľadať vnútorné úspory, prípadne sa do popredia môže čoraz viac dostávať téma investícií, ktoré budú časť práce nahrádzať technológiami.



Reálna mzda očistená o infláciu rástla v 1. štvrťroku o výrazných 5,6 %. Kúpna sila obyvateľstva tak podľa Horňáka postupne uzatvára stratu zaznamenanú v uplynulých rokoch. "Takýto vývoj dáva solídne predpoklady na rozbeh spotreby domácností na strane jednej, ale aj znovuvytváranie minutých úspor na strane druhej. Aj dáta za bankový trh ukazujú solídny rast objemu depozít v prvých mesiacoch tohto roka," doplnil.



"Domácnosti aktuálne zažívajú najlepšie podmienky na pracovnom trhu za posledných 15 rokov. Z tohto pozitívneho vývoja nezískavajú len samotní zamestnanci, ale aj celá ekonomika, ktorá má našliapnuté rásť najrýchlejším tempom od začiatku roku 2022," zhodnotil analytik 365.bank Tomáš Boháček.



Očakáva, že najmä rast nominálnych a reálnych miezd má stále priestor pre pokračovanie. Na druhej strane, ďalšie zníženie miery nezamestnanosti je podľa neho nepravdepodobné. Odhaduje, že participácia na trhu práce dosahuje svoj potenciál a štruktúra ponuky, teda disponibilných ľudí, dáva iba minimálny priestor pre zvýšenie počtu zamestnaných.



"V aktuálnej situácii začína skutočne platiť, že ten, kto si chce prácu nájsť, ju aj skutočne nájde. Práve toto je zároveň hlavný dôvod, prečo by rast miezd mal pokračovať," avizoval Boháček s tým, že do konca roka môže priemerná nominálna mzda prekročiť hranicu 1480 eur.