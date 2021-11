Analytici: Pokles nezamestnanosti sa čoskoro zrejme spomalí

Bratislava 19. novembra (TASR) - Evidovaná miera nezamestnanosti na Slovensku v októbri tohto roka klesla na 6,79 %. Povedal to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) počas piatkovej tlačovej konferencie. Oproti septembru je to pokles o 0,3 %. Počet nezamestnaných tak už klesá siedmy mesiac za sebou. Analytici si však myslia, že tento pokles sa čoskoro zastaví alebo sa aspoň spomalí.



Podľa očistených údajov Národnej banky Slovenska (NBS) bola októbrová miera nezamestnanosti na úrovni 7,7 %. Počet nezamestnaných na úradoch práce sa tak znížil zhruba o 4000 ľudí. Analytici úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) NBS v rýchlom komentári skonštatovali, že na úradoch práce je naďalej vyšší odlev než prílev evidovaných nezamestnaných. "Trend je však klesajúci a počet ľudí, ktorí sa novo zaevidujú na úrade práce alebo odídu do zamestnania alebo inde, je stále menší," skonštatovali analytici.



ÚMS podotkol, že najviac do štatistiky pribudlo ľudí z obchodu, dopravy a administratívy. Počet voľných pracovných miest však zostáva stále vysoký. V októbri tiež došlo k miernemu zníženiu počtu zamestnaných cudzincov. "Sentimenty o zamestnanosti, ako aj očakávania o nezamestnanosti v nasledujúcom období naznačujú pravdepodobne zastavenie trendu poklesu počtu nezamestnaných," skonštatovali analytici ÚMS.



V podobnom duchu sa vyjadril aj analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Poukázal na to, že pre súčasnú pandemickú vlnu môže trh práce dočasne "zamrznúť", prípadne sa môže postupne spomaľovať pokles nezamestnanosti, takisto dočasne.



Vyzdvihol však, že zrejme aj vďaka funkčnejšej vládnej pomoci a menšej panike medzi podnikateľmi už nebadať pri súčasnej vlne pandémie nárast prepúšťania. "Práve to sa podpísalo pod udržanie klesajúceho trendu v miere nezamestnanosti. Jemne viac nových nezamestnaných pribúda v posledných mesiacoch do evidencie úradov práce len z verejného sektora," skonštatoval Koršňák.



Pripomenul, že hlavným problémom trhu práce na Slovensku naďalej ostáva regionálne rozloženie voľných pracovných pozícií. Kým v Bratislave a Trnavskom kraji evidujú úrady práce viac voľných pracovných miest ako nezamestnaných, na východe Slovenska na jedno voľné pracovné miesto čaká stále približne deväť až desať ľudí.