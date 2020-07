Analytici: Pokles tržieb slovenského maloobchodu sa čiastočne zmiernil

Bratislava 6. júla (TASR) - Pokles tržieb slovenského maloobchodu sa v máji čiastočne zmiernil. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia v komentári k správe zverejnenej Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



"V porovnaní s aprílom, keď pandémia vrcholila, sa tržby slovenských obchodníkov odrazili od dna, ani zďaleka sme však ešte nemohli hovoriť o masívnom zotavení. Väčšie uvoľnenie opatrení sa totiž realizovalo až v druhej polovici mája, respektíve v júni. Spotrebiteľská dôvera sa navyše zotavuje len postupne, a tak ani v najbližších mesiacoch nie je možné očakávať návrat až na predkrízové úrovne," priblížil.



Tržby sa podľa neho v máji "odrazili od dna" najmä v nepotravinovom segmente. Naopak, v potravinovom segmente sme po období pandémie, keď ich podporovalo aj predzásobenie, mohli pozorovať miernu korekciu smerom nadol a čiastočný návrat nafúknutých tržieb do "normálu". V potravinovom segmente posunula pandémia domácnosti k menej častým a väčším nákupom, čo sa prejavilo aj na pravdepodobne dočasnom zvrátení dlhodobejšieho pozvoľného trendu presunu tržieb od veľkých obchodných reťazcov k malým špecializovaným predajniam potravín.



"Postupné uvoľňovanie opatrení a otváranie časti prevádzok by malo v ďalších mesiacoch prispievať aj k postupnému zmierňovaniu medziročného poklesu tržieb. Pandémia ochorenia COVID-19 však bude nahlodávať spotrebiteľské nálady domácností ešte aj nejaký čas po jej odznení, rovnako pravdepodobne pretrvá aj časť obmedzení, najmä hygienických opatrení. Úplne zotavenie sa tržieb maloobchodu na úrovne spred marca sa tak do konca tohto roka nedá očakávať a návrat na predkrízové úrovne očakávame najskôr až v závere budúceho roka, pravdepodobnejšie však až počas roka 2022," dodal Koršňák.



Podľa Evy Sadovskej, analytičky WOOD & Company, uvoľnenie opatrení síce spôsobilo v máji určité polepšenie oproti aprílu, za vlaňajšími tržbami však maloobchod, ubytovanie aj reštaurácie výraznejšie zaostávajú. "V máji 2020 sa prepadli maloobchodné tržby o – 8,9 %. V ubytovacích zariadeniach klesli tržby o – 81,6 %, v reštauráciách o – 32,7 %," spresnila.



Najvýraznejší pokles tržieb o - 38,5 % sa podľa nej týkal maloobchodu v stánkoch a na trhoch. Maloobchod ostatného tovaru v špecializovaných predajniach zaznamenal pokles tržieb o - 26,2 %.



Doplnila, že ďalšie mesiace prinášajú nové fázy uvoľňovania v ekonomike, čo by sa mohlo prejaviť pozitívne na tržbách v obchode a v službách. Na druhej strane netreba zabúdať na fakt, že k týmto krokom prišlo už v čase poklesu ekonomiky a mnohé slovenské domácnosti sa už pasovali so stratou práce či s poklesom príjmov.



ŠÚ SR informoval, že tržby v maloobchode boli v máji 2020 o 8,9 % nižšie ako pred rokom. Pokles sa prejavil vo väčšine činností, z toho najvýznamnejšie v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach, ktoré mali nižšie tržby o 26,2 %. Nárast zaznamenali tržby v nešpecializovaných predajniach, hypermarketoch a supermarketoch, o 3,5 % a zvýšili sa aj v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom pre domácnosť o 5,5%.