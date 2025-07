Analytici poukázali na potenciál jadrovej energetiky pre ekonomiku SR

Bratislava 1. júla (TASR) - Slovensko má historickú príležitosť premeniť svoju silnú pozíciu v jadrovej energetike na konkurenčnú výhodu. Práve stabilná a nízkouhlíková jadrová energia môže zásadne podporiť rozvoj elektromobility, digitalizácie a dátovej ekonomiky. Vyplýva to z najnovšej kvartálnej správy analytickej platformy Export Analytica.



„Otázkou nie je, či jadro potrebujeme, ale ako ho lepšie využiť pre budúci rast, napríklad v sektoroch ako elektromobilita, dátové centrá alebo výskum a vývoj. Jadrová energia na Slovensku má odborné zázemie, podporu vlády aj medzinárodných partnerov. Kľúčové však bude, či ju dokážeme využiť na posilnenie ekonomiky tam, kde to dáva najväčší zmysel - v budúcich technológiách,“ uviedol spoluzakladateľ platformy Peter Blaškovitš.



V kontexte globálne rastúceho dopytu po elektrine a rozvoja digitalizácie a dátových centier by stabilná nízkouhlíková energia mohla zohrávať dôležitú úlohu pri zvyšovaní konkurencieschopnosti krajiny. Vďaka vysokému podielu jadrovej energie patrí pritom Slovensko medzi popredné krajiny v oblasti nízkouhlíkových zdrojov. Okrem čistého exportu elektriny, ktorý dosahuje stovky miliónov eur ročne, sa ponúka možnosť rozšíriť využitie domácej jadrovej energie v oblastiach s vyššou pridanou hodnotou, skonštatovali odborníci.



Z analýzy vyplynulo, že práve sektory s vyššou pridanou hodnotou môžu zvýšiť návratnosť investícií do energetiky a pomôcť transformovať Slovensko na modernú, digitálnu a znalostnú ekonomiku. Analytici zároveň upozornili na možné riziká, ako vysoké náklady, geopolitická závislosť či pomalé zavádzanie inovácií, ktoré môžu túto šancu ohroziť.