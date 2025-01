Analytici: Pôžičky štátu ovplyvní tento rok globálna neistota

Bratislava 20. januára (TASR) - Prvá tohtoročná aukcia slovenských štátnych dlhopisov priniesla pomerne silný záujem investorov, keď sa ich dopyt vyšplhal na takmer dve miliardy eur. Štát využil tento záujem a predal o niečo vyššiu sumu ako zvyčajne. Skôr než domáce faktory k tomu prispieva globálny vývoj, ktorý tlačí nahor výnosy štátnych dlhopisov a investori môžu chcieť toto obdobie využiť, zhodnotil makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.



"Prvá aukcia domácich štátnych dlhopisov nadviazala na trend minulého roka, teda silný dopyt investorov a preferencia dlhšej splatnosti. Na druhej strane si štát voči sekundárnemu trhu priplatil na najdlhšej splatnosti takmer 30 bázických bodov, za čím podľa nášho názoru stojí najmä neistota budúceho ekonomického vývoja," priblížil analytik 365.bank Tomáš Boháček.



V prvej aukcii roka sa štát rozbieha s pôžičkami rýchlejšie ako obvykle, poukázal hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš. Požičaný objem prostredníctvom štyroch rôznych dlhopisov bol aktuálne viac ako 812 miliónov eur. V poslednej vlaňajšej aukcii v novembri si SR požičala približne 491 miliónov eur, priemerný akceptovaný objem v minulom roku bol na úrovni 662 miliónov eur.



"Požičiavame si teda výrazne rýchlejšie, a to napriek očakávanému poklesu sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) v tomto roku. To pravdepodobne začne už v prvom štvrťroku. Štát zrejme nechce nechať nič na náhodu. Tretí rok po sebe si bude musieť požičať veľké sumy vzhľadom na objem ročných splátok a plánovaný rozpočtový deficit," doplnil Gábriš.



Rizikovú prirážku slovenských dlhopisov budú aj v tomto roku udržiavať na vyšších hodnotách viaceré faktory, predpokladá Boháček. Pôjde o potrebnú konsolidáciu verejných financií, ktorá bude tlmiť ekonomický rast, ale aj externé hrozby ako pokračujúca slabosť nemeckej ekonomiky, agresívna čínska konkurencia, či hrozba obchodných taríf USA. Neočakáva, že by Slovensko malo problém umiestňovať dlhopisy na trh, bude však podľa neho patriť medzi niekoľko krajín eurozóny, ktoré nebudú profitovať zo znižovania úrokových sadzieb ECB v takom rozsahu, ako by mohli.



Problémom môže byť aj to, že inflácia vo svete neklesá tak rýchlo, ako sa pôvodne čakalo, upozornil Horňák. "Zvýšená inflácia totiž napokon spôsobí, že aj centrálne banky musia reagovať a zdvihnúť sadzby, prípadne ich neznižovať tak rýchlo, ako sa pôvodne čakalo. A očakávania o krokoch centrálnej banky do veľkej miery ovplyvňujú okrem mnohého iného aj výnosy štátnych dlhopisov," doplnil analytik.



Ako v pondelok informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), Slovensko si v prvej tohtoročnej aukcii štátnych dlhopisov požičalo spolu 812,3 milióna eur. Celkový dopyt investorov pritom dosiahol takmer 2 miliardy eur. Agentúra predala štyri druhy dlhopisov s termínom splatnosti od roku 2028 do roku 2043 a s priemerným ročným výnosom v akceptovaných ponukách od 2,5979 % do 3,9813 %.