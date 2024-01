Analytici: Pozitívny vývoj nezamestnanosti pretrval aj koncom roka

Bratislava 23. januára (TASR) - Umiestnenia na trhu práce si udržali vlani jednu z najvyšších úrovní pri miernom raste prítokov zo zamestnania. Uviedli to v utorok analytici úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS). Relatívne pozitívny vývoj na trhu práce pretrval v závere roka aj podľa analytika z UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka.



"Miera nezamestnanosti sa síce v decembri mierne zvýšila, avšak menej, ako je na toto obdobie roka zvyčajné. Po štatistickom zohľadnení tradičnej sezóny tak druhý mesiac v rade klesala," priblížil Koršňák.



Prílev nezamestnaných do evidencie úradov práce sa podľa neho vo vlaňajšom decembri zintenzívňoval a bol najvyšší od januára, pričom ich vo zvýšenej miere dodával aj domáci priemysel. Na druhej strane sa podľa analytika zintenzívnil aj dopyt po nových zamestnancoch. Počet nezamestnaných, ktorí si v priebehu vlaňajšieho decembra našli novú prácu, bol najvyšší od marca.



Ako uviedol Koršňák, po štatistickom zohľadnení sezóny z evidencie úradov práce ubudlo takmer 800 voľných miest. Medziročne tak klesli o 3,4 %. Po zohľadnení tradičnej sezóny ich počet však zostal relatívne vysoký, po januári a novembri tretí najvyšší v priebehu minulého roka.



Ekonomika aktuálne podľa analytika vykazuje známky dvojrýchlostnej ekonomiky. "Dôsledky energetickej krízy brzdia aktivitu časti ekonomiky, ktorá čoraz vo väčšej miere dodáva i nových nezamestnaných. Stále relatívne vysoká zásoba voľných pracovných miest v kombinácií s ekonomickým rastom relatívne náročným na pracovnú silu by ale mali brániť masívnemu nárastu miery nezamestnanosti," uzavrel Koršňák.



Analytici ÚMS zaznamenali po dvoch rokoch rastu pokles v počte zamestnaných cudzincov. "Tento pokles spôsobilo predovšetkým nižšie množstvo zamestnaných Ukrajincov a Srbov," dodali.



Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie (PDU) v decembri mierne vzrástol o 0,04 percentuálneho bodu (p. b.) na 3,88 %. V sobotu (20.1.) o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR), podľa ktorého je to druhá najnižšia hodnota od januára 2021, odkedy rezort práce tento údaj eviduje. Pri medziročnom porovnaní s decembrom 2022 PDU klesol o 0,49 p. b.