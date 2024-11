Analytici: Pre plány D. Trumpa Fed redukciu úrokových sadzieb spomalí

Washington 20. novembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) zrejme na budúci mesiac úrokové sadzby zníži, v nasledujúcom roku však rozsah redukcie bude miernejší, než sa predpokladalo ešte pred pár týždňami. Dôvodom je riziko zrýchlenia inflácie, ak novozvolený americký prezident Donald Trump zrealizuje svoje predvolebné sľuby. Predpokladajú to analytici, ktorých vo svojom prieskume oslovila agentúra Reuters.



Analytici očakávajú, že v dôsledku predpokladanej politiky Trumpa, ktorá zahrnuje nové dovozné clá a zníženie daní, sa miera inflácie v USA zrýchli. Svoj pôvodný odhad redukcie úrokových sadzieb v budúcom roku preto znížili. Prispel k tomu však aj samotný prezident Fedu Jerome Powell, ktorý v minulých dňoch uviedol, že "ekonomika nevysiela žiadne signály, ktoré by Fed nútili redukovať úrokové sadzby rýchlym tempom".



Napriek jeho vyjadreniam ekonómovia naďalej počítajú so znížením úrokových sadzieb na najbližšom decembrovom zasadnutí, avšak aj v tomto prípade ich už nebolo toľko ako pred mesiacom. Celkovo 94 zo 106 ekonómov, ktorých agentúra Reuters oslovila od 12. do 20. novembra, predpokladá, že na budúci mesiac zníži Fed hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 4,25 % - 4,50 %. Zvyšných 12 odhaduje zotrvanie na súčasnej úrovni. Pred mesiacom počítali s ponechaním sadzby na pôvodnej hodnote iba traja ekonómovia.



Čo sa týka roka 2025, väčšina oslovených ekonómov predpokladá, že Trumpom navrhované dovozné clá vstúpia do platnosti v prvých mesiacoch roka, čo sa odrazí na vývoji inflácie. "Univerzálne clá uvalené na všetky dovážané produkty a ešte vyššie clá na čínske výrobky s veľkou pravdepodobnosťou zrýchlia mieru inflácie v USA," povedal Philip Marey z Rabobank. S tým súhlasí 57 zo 67 oslovených ekonómov.



Tempo znižovania úrokových sadzieb zo strany Fedu by sa tak malo oproti pôvodným predpokladom spomaliť. Ekonómovia očakávajú, že Fed pristúpi k zníženiu sadzieb v každom z prvých troch kvartálov 2025, a to o 25 bázických bodov. V poslednom štvrťroku však so sadzbami už hýbať nebude. V závere roka 2025 by sa tak hlavná úroková sadzba v USA mala držať v pásme 3,50 % - 3,75 %, čo je o 50 bázických bodov nad úrovňou, s akou analytici v priemere počítali pred prezidentskými voľbami.