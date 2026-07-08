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Analytici: Prebytky obchodu by sa už nemali rozširovať
Za prvých päť mesiacov roka dosiahol podľa slov Mariána Kočiša, analytika Slovenskej sporiteľne, prebytok zahraničného obchodu 1,3 miliardy eur.
Autor TASR
Bratislava 8. júla (TASR) - Prebytky zahraničného obchodu by sa už v nasledujúcich mesiacoch nemali ďalej rozširovať. Nadol ich bude tlačiť najmä slabý externý dopyt a nízka konkurencieschopnosť domácich exportérov aj v dôsledku zhoršeného domáceho podnikateľského prostredia. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o májovej zahraničnoobchodnej bilancii, ktoré v stredu zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Na druhej strane, výraznejšej redukcii prebytkov zahraničného obchodu bude brániť nízky domáci dopyt, ktorý bude brzdiť aj rast dovozov. Očakávame, že prebytky zahraničného obchodu by sa do konca roka mohli zmierniť na 1,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), z aktuálnych úrovní okolo 2,2 - 2,3 % HDP, resp. z 2,0 % HDP v minulom roku,“ priblížil Koršňák.
Za prvých päť mesiacov roka dosiahol podľa slov Mariána Kočiša, analytika Slovenskej sporiteľne, prebytok zahraničného obchodu 1,3 miliardy eur. „Očakávame, že za celý rok by sa prebytok mohol pohybovať blízko úrovne 2 % HDP,“ podčiarkol.
Medzi významné externé riziká pre ďalší vývoj zahraničného obchodu naďalej podľa neho patrí geopolitické napätie na Blízkom východe. Hoci ceny ropy po predchádzajúcom uvoľnení výrazne klesli, najnovší vývoj opäť ukazuje, že situácia zostáva krehká a môže sa rýchlo premietnuť do cien energií. Volatilnejšie ceny energií by mohli zhoršovať konkurencieschopnosť slovenského priemyslu.
„Okrem cien energií zostávajú hlavnými výzvami aj slabší globálny dopyt, pomalšie hospodárske oživenie a pretrvávajúca geopolitická neistota. Ich kombinácia predstavuje pre slovenskú ekonomiku skôr protivietor než prostredie pre výraznejšie exportné zrýchlenie,“ dodal analytik Slovenskej sporiteľne.
ŠÚ SR informoval, že zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov v máji 2026 vyviezol tovar v hodnote 9,6 miliardy eur, čo bolo medziročne viac o 2,3 %. Hodnota dovozu v porovnaní s májom 2025 vzrástla o 1,7 % na 9,1 miliardy eur. Tempo medziročného rastu vývozu tak už tretí mesiac po sebe prevyšovalo tempo rastu dovozu. Obchodná bilancia skončila s prebytkom v objeme 580,6 milióna eur. Ten bol medziročne vyšší o 58,8 milióna eur a zároveň najvyšší od júna 2023.
„Na druhej strane, výraznejšej redukcii prebytkov zahraničného obchodu bude brániť nízky domáci dopyt, ktorý bude brzdiť aj rast dovozov. Očakávame, že prebytky zahraničného obchodu by sa do konca roka mohli zmierniť na 1,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), z aktuálnych úrovní okolo 2,2 - 2,3 % HDP, resp. z 2,0 % HDP v minulom roku,“ priblížil Koršňák.
Za prvých päť mesiacov roka dosiahol podľa slov Mariána Kočiša, analytika Slovenskej sporiteľne, prebytok zahraničného obchodu 1,3 miliardy eur. „Očakávame, že za celý rok by sa prebytok mohol pohybovať blízko úrovne 2 % HDP,“ podčiarkol.
Medzi významné externé riziká pre ďalší vývoj zahraničného obchodu naďalej podľa neho patrí geopolitické napätie na Blízkom východe. Hoci ceny ropy po predchádzajúcom uvoľnení výrazne klesli, najnovší vývoj opäť ukazuje, že situácia zostáva krehká a môže sa rýchlo premietnuť do cien energií. Volatilnejšie ceny energií by mohli zhoršovať konkurencieschopnosť slovenského priemyslu.
„Okrem cien energií zostávajú hlavnými výzvami aj slabší globálny dopyt, pomalšie hospodárske oživenie a pretrvávajúca geopolitická neistota. Ich kombinácia predstavuje pre slovenskú ekonomiku skôr protivietor než prostredie pre výraznejšie exportné zrýchlenie,“ dodal analytik Slovenskej sporiteľne.
ŠÚ SR informoval, že zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov v máji 2026 vyviezol tovar v hodnote 9,6 miliardy eur, čo bolo medziročne viac o 2,3 %. Hodnota dovozu v porovnaní s májom 2025 vzrástla o 1,7 % na 9,1 miliardy eur. Tempo medziročného rastu vývozu tak už tretí mesiac po sebe prevyšovalo tempo rastu dovozu. Obchodná bilancia skončila s prebytkom v objeme 580,6 milióna eur. Ten bol medziročne vyšší o 58,8 milióna eur a zároveň najvyšší od júna 2023.