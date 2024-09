Analytici: Prebytky zahraničného obchodu by sa v 2024 mohli korigovať

Bratislava 6. septembra (TASR) - Prebytky zahraničného obchodu Slovenska by sa v tomto roku mohli korigovať, rozšíriť by sa mohli znovu od roku 2026. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o júlovom zahraničnom obchode, ktoré v piatok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"V tomto roku očakávame, že prebytky zahraničného obchodu by sa mohli korigovať mierne pod 3 % HDP aj pod vplyvom vyššieho dovozu zbraní - stíhačky. Ďalšie výraznejšie rozšírenie prebytkov zahraničného obchodu očakávame najmä v roku 2026, spolu s nábehom produkcie pri viacerých ohlásených investíciách v automobilovom priemysle," spresnil.



"V nasledujúcich mesiacoch preto očakávame, že aj pod vplyvom menej priaznivého bázického efektu sa prebytky zahraničného obchodu budú ďalej pozvoľna stenčovať. Bilancia zahraničného obchodu však ostane počas väčšiny nasledujúcich mesiacov bezpečne v prebytku a do mínusu sa tento rok vráti len výnimočne, výlučne pod vplyvom sezónnych a jednorazových faktorov (koncoročné vianočné spomalenie, prípadne dovozy stíhačiek)," podčiarkol.



Výsledky v zahraničnom obchode budú podľa Mariána Kočiša, analytika Slovenskej sporiteľne, aj v nasledujúcich mesiacoch ovplyvňované vývojom vo väčších ekonomikách, čo sa môže prejaviť v pokračujúcich rozkolísaných výsledkoch. "Ku koncu roka očakávame akceleráciu hospodárskeho oživenia, a to najmä u našich najvýznamnejších partnerov, najmä v Nemecku, čo následne podporí aj výsledky nášho priemyslu a zahraničného obchodu," doplnil Kočiš.



"Oživenie však bude s veľkou pravdepodobnosťou iba pozvoľné, pričom nemožno opomenúť ani možné ekonomické spomalenie v zámorí. Prípadne ochladenie v USA a sústredenie sa na domáci dopyt, podobne ako pohyby v čínskej ekonomike, by sprostredkovane významne ovplyvnili aj vývoj v našom priemysle a zahraničnom obchode," dodal analytik Slovenskej sporiteľne.



ŠÚ SR informoval, že obchodná bilancia SR v júli 2024 pokračovala s prebytkom v objeme 205,8 milióna eur. V rovnakom období minulého roka sa skončila bilancia zahraničného obchodu s dvojnásobne vyšším prebytkom, a to v hodnote 419,4 milióna eur.