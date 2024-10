Analytici: Prebytky zahraničného obchodu SR sa ďalej stenčujú

Bratislava 9. októbra (TASR) - Prebytky zahraničného obchodu Slovenska sa naďalej stenčujú. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o augustovej zahranično-obchodnej bilancii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Zužovanie prebytkov zahraničného obchodu pokračovalo aj v auguste. Dôvody je pritom potrebné hľadať na oboch stranách bilancie. Stále trápiace sa vývozy nadol ťahá predovšetkým kľúčová kategória strojov a prepravných zariadení. Na druhej strane, dovozy sa počas leta vrátili k medziročnému rastu, a to aj vďaka obnovenému rastu dovozov palív a mazív," spresnil.



Podľa Koršňáka sa zdá, že trendy z predchádzajúcich mesiacov sa nateraz nezmenili - oživenie externého dopytu je len pozvoľné a slabý externý dopyt trápi najmä strojárov. "Predpokladáme, že zásadnejší obrat neprinesú ani najbližšie mesiace. V nasledujúcich mesiacoch preto očakávame, že aj pod vplyvom menej priaznivého bázického efektu sa prebytky zahraničného obchodu budú ďalej pozvoľna stenčovať. Bilancia zahraničného obchodu však ostane počas väčšiny nasledujúcich mesiacov v prebytku a do mínusu sa tento rok vráti len výnimočne, výlučne pod vplyvom sezónnych a jednorazových faktorov (koncoročné vianočné spomalenie)," vysvetlil.



"V tomto roku očakávame, že prebytky zahraničného obchodu by sa mohli korigovať mierne pod 3 %. Ďalšie výraznejšie rozšírenie prebytkov zahraničného obchodu očakávame najmä v roku 2026, spolu s nábehom produkcie u viacerých ohlásených investícií v automobilovom priemysle," dodal Koršňák.



"Očakávame, že sa zahraničný obchod môže v nasledujúcich mesiacoch prepadnúť do deficitu, čím by sa celkové ročné prebytkové saldo mohlo znížiť smerom k dvom miliardám eur. Spolu s oživením zahraničných obchodných partnerov, predovšetkým krajín eurozóny, dôjde aj k pozitívnemu impulzu pre slovenských exportérov. Takýto impulz očakávame predovšetkým v priebehu budúceho roka, hoci o žiadne veľké oživenie s najväčšou pravdepodobnosťou nepôjde," doplnil analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.



"Štatistiky naďalej potvrdzujú, že tohtoročný trend slabšieho zahraničného obchodu sa nemení. Problémy na nemeckom trhu stále vplývajú na dopyt po našich kľúčových vývozných segmentoch, pričom stagnácia najväčšej európskej ekonomiky nepoukazuje na skorý obrat trendu. Na druhej strane, isté zlepšenie stále očakávame v druhej polovici jesene," uzavrel Tomáš Boháček, analytik 365.bank.



ŠÚ SR informoval, že slovenský vývoz prevyšoval dovoz aj v auguste, ale hodnoty exportu či prebytku medziročne klesli. Zahraničný obchod Slovenska v druhom prázdninovom mesiaci skončil v prebytku takmer 141 miliónov eur, bola to druhá najnižšia hodnota od začiatku roka. Pokles exportu ovplyvnil najmä nižší vývoz automobilov, rast dovozu zasa medziročne vyššia hodnota energetických komodít.