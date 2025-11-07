< sekcia Ekonomika
Analytici: Prebytky zahraničného obchodu by sa mohli pomaly zvyšovať
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Prebytky zahraničného obchodu Slovenska by sa mohli v najbližšom období pomaly zvyšovať. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o septembrovej zahranično-obchodnej bilancii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Aj v nasledujúcich mesiacoch očakávame pozvoľné rozširovanie prebytkov zahraničného obchodu. Pomôcť by mohol postupne sa zotavujúci dopyt po investičných tovaroch v Európe s oneskorením reagujúci na zníženie úrokových sadzieb, ale v budúcom roku postupne aj (najmä nemecký) fiškálny impulz (zvýšené výdavky na obranu). Na druhej strane, domáca fiškálna konsolidácia by mala i naďalej tlmiť rast domáceho dopytu a teda aj nároky domácej ekonomiky na dovozy zo zahraničia,“ spresnil Koršňák.
Podľa slov Mateja Horňáka, analytika Slovenskej sporiteľne, je slabý zahraničný dopyt problémom, s ktorým slovenskí výrobcovia bojujú už dlhšie obdobie. Na druhej strane však tieto mesiace podľa neho zvládajú relatívne úspešne a zahraničný obchod sa už päť mesiacov drží v prebytku.
„Jedným z kľúčových problémov je spomalenie globálnej ekonomiky, ale aj hospodárstva u našich zahraničných obchodných partnerov v dôsledku zavádzaných ciel zo strany Spojených štátov. Schopnosť konkurovať u slovenských firiem je zároveň negatívne ovplyvnená konsolidačnými opatreniami, ktoré tlačia nahor nákladovú stranu (napr. cez nové dane) a oslabujú tak ich postavenie na zahraničných trhoch,“ podčiarkol Horňák.
Nevyhnutným predpokladom pre oživenie priemyslu a exportu Slovenska tak je podľa Horňáka oživenie ekonomiky najväčších európskych krajín, najmä Nemecka, z ktorého následne prechádzajú pozitívne (ale i negatívne) impulzy do ďalších krajín európskeho bloku. „Pomocnú ruku podá aj nemecký rozpočtový balík, ktorý by mal predstavovať jeden z najzásadnejších fiškálnych impulzov v histórii zjednotenej krajiny,“ podčiarkol analytik Slovenskej sporiteľne.
„Výhľad zostáva zmiešaný. Krátkodobo bude bilancia stále profitovať z nižších cien energií, no celkový rastový impulz zo zahraničného dopytu je slabý. Kľúčové bude, či nemecký a francúzsky priemysel prejde v zime z fázy stagnácie do mierneho oživenia - bez toho bude slovenský export pokračovať skôr v ‚bočnom trende‘. Pre obchodnú bilanciu to znamená, že prebytky môžu ešte niekoľko mesiacov pretrvať, ale pri absencii silnejšieho priemyselného rastu je tento prebytok skôr obranného ako rast podporujúceho charakteru,“ doplnil Tomáš Boháček, analytik 365.bank.
„Do konca roka, by sa malo saldo zahraničného obchodu podľa našich očakávaní pohybovať v rozmedzí prebytku 200 až 500 miliónov eur, pričom sezónny útlm príde v decembri, kde by sme sa mali pohybovať veľmi blízko hraničných úrovní prebytku a deficitu,“ uzavrel Boháček.
ŠÚ SR informoval, že zo SR sa v septembri 2025 podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 9,3 miliardy eur. Po augustovom poklese slovenský vývoz opäť vzrástol, medziročne sa zvýšil o 1,8 %. Dovoz tovaru sa znížil o 1 % na 8,9 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu zostalo aktívne už piaty mesiac po sebe, pričom dosiahlo 428,3 milióna eur.
ŠÚ SR informoval, že zo SR sa v septembri 2025 podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 9,3 miliardy eur. Po augustovom poklese slovenský vývoz opäť vzrástol, medziročne sa zvýšil o 1,8 %. Dovoz tovaru sa znížil o 1 % na 8,9 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu zostalo aktívne už piaty mesiac po sebe, pričom dosiahlo 428,3 milióna eur.