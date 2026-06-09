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Analytici: Prebytky zahraničného obchodu zúžia najmä dovozné ceny
ŠÚ SR informoval, že zo Slovenska sa v apríli podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 9,5 miliardy eur, čo je medziročný nárast o 4,5 %.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Konflikt na Blízkom východe a z toho plynúce vyššie ceny ropy a plynu najskôr znamenajú, že trend postupného rozširovania nominálnych prebytkov zahraničného obchodu sa chýli ku koncu a v nasledujúcich mesiacoch možno čakať ich mierne zúženie. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o aprílovej zahranično-obchodnej bilancii SR, ktorú zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Predpokladáme preto, že tohtoročný prebytok by sa mal znížiť k 1 - 1,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) z aktuálnej úrovne 2,3 % HDP. Z veľkej časti budú tlačiť prebytky smerom nadol najmä vyššie dovozné ceny,“ spresnil.
Dodal, že konflikt na Blízkom východe však najskôr zasiahne aj do reálneho ekonomického rastu - domáceho aj kľúčových obchodných partnerov, a teda sa premietne i do mierneho spomalenia rastu reálnych vývozov. Na druhej strane, domáca fiškálna konsolidácia bude aj naďalej tlmiť rast domáceho dopytu a teda i nároky domácej ekonomiky na dovozy zo zahraničia.
Aj podľa Maximiliána Wébera, analytika Slovenskej sporiteľne, medzi významné externé riziká pre ďalší vývoj zahraničného obchodu naďalej patrí geopolitické napätie na Blízkom východe. „To sa môže premietať do zvýšenej volatility cien ropy a plynu, a tým aj do nákladov priemyselnej výroby a dopravy. Vyššie a volatilnejšie ceny energií by pritom mohli ďalej zhoršovať konkurencieschopnosť priemyslu,“ zdôraznil Wéber.
„Okrem cien energií zostávajú hlavnými výzvami aj oslabený globálny dopyt, pomalšie hospodárske oživenie a pretrvávajúca geopolitická neistota. Ich kombinácia tak naďalej predstavuje pre slovenskú ekonomiku skôr protivietor než prostredie na výraznejšie exportné zrýchlenie,“ doplnil Wéber.
ŠÚ SR informoval, že zo Slovenska sa v apríli podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 9,5 miliardy eur, čo je medziročný nárast o 4,5 %. Hodnota dovozu stúpla o 2,6 % na 9,4 miliardy eur. Obchodná bilancia sa tak skončila s prebytkom v objeme 76 miliónov eur, čo predstavuje medziročné zlepšenie o 166,2 milióna eur.
„Predpokladáme preto, že tohtoročný prebytok by sa mal znížiť k 1 - 1,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) z aktuálnej úrovne 2,3 % HDP. Z veľkej časti budú tlačiť prebytky smerom nadol najmä vyššie dovozné ceny,“ spresnil.
Dodal, že konflikt na Blízkom východe však najskôr zasiahne aj do reálneho ekonomického rastu - domáceho aj kľúčových obchodných partnerov, a teda sa premietne i do mierneho spomalenia rastu reálnych vývozov. Na druhej strane, domáca fiškálna konsolidácia bude aj naďalej tlmiť rast domáceho dopytu a teda i nároky domácej ekonomiky na dovozy zo zahraničia.
Aj podľa Maximiliána Wébera, analytika Slovenskej sporiteľne, medzi významné externé riziká pre ďalší vývoj zahraničného obchodu naďalej patrí geopolitické napätie na Blízkom východe. „To sa môže premietať do zvýšenej volatility cien ropy a plynu, a tým aj do nákladov priemyselnej výroby a dopravy. Vyššie a volatilnejšie ceny energií by pritom mohli ďalej zhoršovať konkurencieschopnosť priemyslu,“ zdôraznil Wéber.
„Okrem cien energií zostávajú hlavnými výzvami aj oslabený globálny dopyt, pomalšie hospodárske oživenie a pretrvávajúca geopolitická neistota. Ich kombinácia tak naďalej predstavuje pre slovenskú ekonomiku skôr protivietor než prostredie na výraznejšie exportné zrýchlenie,“ doplnil Wéber.
ŠÚ SR informoval, že zo Slovenska sa v apríli podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 9,5 miliardy eur, čo je medziročný nárast o 4,5 %. Hodnota dovozu stúpla o 2,6 % na 9,4 miliardy eur. Obchodná bilancia sa tak skončila s prebytkom v objeme 76 miliónov eur, čo predstavuje medziročné zlepšenie o 166,2 milióna eur.