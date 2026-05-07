Analytici: Prebytok zahraničného obchodu by sa mal znížiť k 1 % HDP
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Konflikt na Blízkom východe a z toho plynúce vyššie ceny ropy a plynu najskôr znamenajú, že trend postupného rozširovania nominálnych prebytkov zahraničného obchodu sa končí. V nasledujúcich mesiacoch bude vidno ich opätovné zužovanie. Tohtoročný prebytok by sa mal znížiť k 1 % hrubého domáceho produktu (HDP) z aktuálnej úrovne 2,2 % HDP. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o marcovej zahranično-obchodnej bilancii, ktorú zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Z veľkej časti budú tlačiť prebytky smerom nadol najmä vyššie dovozné ceny. Konflikt na Blízkom východe však najskôr zasiahne aj do reálneho ekonomického rastu, domáceho aj kľúčových obchodných partnerov, a teda sa premietne aj do mierneho spomalenia rastu reálnych vývozov,“ priblížil.
„Na druhej strane, zahraničný obchod (a vývozy) by stále mohol tento rok dostávať impulz z nemeckej fiškálnej bazuky (nepriamo cez vývozy materiálu/polotovarov na výrobu zbraní), ale aj zvýrazňujúcich sa prebytkov v obchode s elektrinou po spustení štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Navyše, domáca fiškálna konsolidácia bude i naďalej tlmiť rast domáceho dopytu, a teda i nároky domácej ekonomiky na dovozy zo zahraničia,“ podčiarkol.
Zahraničný obchod zostáva podľa slov Mariána Kočiša, analytika Slovenskej sporiteľne, pod vplyvom slabšieho externého dopytu a utlmenej investičnej aj výrobnej aktivity v časti európskeho priestoru. „Medzi významné externé riziká pre ďalší vývoj zahraničného obchodu naďalej patrí geopolitické napätie na Blízkom východe. To sa môže premietať do zvýšenej volatility cien ropy a plynu, a tým aj do nákladov priemyselnej výroby a dopravy. Vyššie a volatilnejšie ceny energií by pritom mohli ďalej zhoršovať konkurencieschopnosť priemyslu,“ zdôraznil.
„Okrem cien energií zostávajú hlavnými výzvami aj oslabený globálny dopyt, pomalšie hospodárske oživenie a pretrvávajúca geopolitická neistota. Ich kombinácia tak naďalej predstavuje pre slovenskú ekonomiku skôr protivietor než prostredie pre výraznejšie exportné zrýchlenie,“ dodal analytik Slovenskej sporiteľne.
ŠÚ SR informoval, že zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov v marci 2026 vyviezol tovar v hodnote 10,1 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 0,5 %. Hodnota dovozu, naopak, klesla o 1,6 % na 9,6 miliardy eur. Vývoz sa po dvoch mesiacoch opäť vrátil k medziročnému rastu, zatiaľ čo dovoz zaznamenal pokles už štvrtý mesiac v rade. Obchodná bilancia skončila s prebytkom v objeme 591,5 milióna eur, čo predstavuje medziročné zlepšenie o 205 miliónov eur. K priaznivejšiemu výsledku prispel predovšetkým pokles hodnoty širšieho spektra dovezených tovarov doplnený miernym rastom exportu.
