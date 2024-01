Analytici predpokladajú, že ECB zníži sadzby v 2. kvartáli

Londýn 18. januára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) pristúpi k zníženiu úrokových sadzieb v 2. kvartáli tohto roka. Poukázal na to najnovší prieskum agentúry Reuters medzi analytikmi, ktorí svoju pôvodnú prognózu začiatku uvoľňovania menovej politiky zo strany ECB výrazne zvýšili.



Agentúra Reuters uskutočnila prieskum v období od 12. do 17. januára na vzorke 85 ekonómov a všetci uviedli, že ECB na najbližšom zasadnutí 25. januára ponechá depozitnú sadzbu na 4 %. K zníženiu pristúpi v 2. kvartáli, uviedlo 59 z 85 ekonómov. Traja odhadujú, že tak urobí už v marci.



To znamená, že viac než 70 % respondentov predpokladá zníženie sadzieb do júla. V predchádzajúcom prieskume, ktorý agentúra Reuters uskutočnila v decembri, počítalo s takýmto vývojom 57 % opýtaných ekonómov.



Čo sa týka presnejšieho termínu, z 59 ekonómov počítajúcich so znížením sadzieb v 2. kvartáli 38 očakáva, že k prvej redukcii dôjde až na júnovom zasadnutí. Ďalších 21 predpokladá, že sa tak stane už v apríli. Zvyšných 23 ekonómov z celkovo 85 oslovených počíta s tým, že ECB rozhodne o začatí uvoľňovania menovej politiky najskôr v 3. štvrťroku, prípadne až po ňom.



Z pohľadu rozsahu redukcie, ekonómovia v priemere počítajú s poklesom sadzieb v tomto roku o 100 bázických bodov. Ak sa ich odhad vyplní, depozitná sadzba by ku koncu roka mala dosahovať 3 %. Z 85 oslovených ekonómov 36 predpokladá, že banka zredukuje sadzby v menšom rozsahu a depozitná sadzba bude v závere roka na vyššej než 3-percentnej úrovni, 27 odhaduje, že redukcia bude výraznejšia a depozitná sadzba ukončí tento rok pod 3 %.