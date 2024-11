Analytici: Prepad stavebníctva bol v septembri najvýraznejší od covidu

Bratislava 11. novembra (TASR) - Prepad stavebníctva sa v septembri prehĺbil, v medziročnom porovnaní bol najvýraznejší od pandémie. Výrazný pokles zaznamenala tuzemská produkcia, ale aj produkcia domácich firiem v zahraničí. S nižším dopytom bude stavebníctvo zápasiť aj v nasledujúcich mesiacoch. Uviedol to v súvislosti so zverejnenými údajmi Štatistického úradu (ŠÚ) SR analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.



"Stavebníctvo sa ani v septembri nezotavilo. Naopak, len nadviazalo na už slabé augustové čísla. Jeho pokles sa po dovolenkovom lete dokonca ešte viac prehĺbil a v medziročnom porovnaní bol najvýraznejší od pandémiou ovplyvneného októbra 2020. Pokles stavebníctva bol i v septembri relatívne plošný, a to aj napriek tomu, že výstavba bytov začína javiť známky stabilizácie," priblížil Koršňák.



Doplnil, že prepad stavebnej produkcie sa posledné mesiace presúva do výstavby nebytových budov, čo by mohlo podľa neho naznačovať aj spomaľovanie investícií súkromného podnikového sektora.



Analytik 365.bank Tomáš Boháček pripomenul, že pokles sa týka všetkých oblastí stavebníctva. Situácia je podľa porovnania čísel stavebnej produkcie jedna z najhorších v krajinách EÚ, zhodnotil. "Podľa nášho názoru sú za tým dva faktory - opatrnosť vo výstavbe pri iba pozvoľne klesajúcich úrokových sadzbách a menej optimistický výhľad pre ekonomiku, ako sa pôvodne očakávalo, vzhľadom na presadzovanie konsolidačných opatrení vlády," priblížil Boháček.



Podľa analytikov sa však výrazne zlepšenie stavebnej produkcie v nasledujúcom období neočakáva. "Pokiaľ trh neabsorbuje všetky negatíva vyplývajúce z vyšších daní a nových poplatkov, bude opatrnosť, či už u stavbárov alebo developerov, hlavnou taktikou," uviedol Boháček.



Aj Koršňák predpokladá, že stavebníctvo bude s nižším dopytom zápasiť aj v nasledujúcich mesiacoch. "Výstavbu budov budú brzdiť síce klesajúce, ale stále relatívne vysoké úroky i klesajúca investičná aktivita v ekonomike, a to aj napriek tomu, že trh s bývaním už svoje dno najskôr našiel. Jeho zotavenie však bude len veľmi pomalé a k úrovňami spred energetickej/inflačnej krízy sa ani zďaleka nepriblíži," uviedol.



Postupné oživenie domáceho stavebníctva podľa Koršňáka možno očakávať pravdepodobne v druhej polovici budúceho roka. Rýchlosť zotavenia sektora však môžu brzdiť i nedostatočné kapacity domáceho stavebníctva vrátane nedostatku zamestnancov.



Stavebná produkcia sa podľa údajov ŠÚ SR v septembri medzimesačne znížila o 3,9 %, medziročne klesla o 17,5 %. V medziročnom porovnaní sa tak stavebníctvo prepadlo najvýraznejšie od pandémiou poznačeného októbra 2020.