Analytici: Priemysel bude aj tento rok nútený riešiť konsolidáciu
Aj tento rok bude domáci priemysel nútený vyrovnávať sa s domácou fiškálnou konsolidáciou, tlakom na rast miezd aj relatívne vyššími (v porovnaní s ostatnou európskou konkurenciou) cenami energií.
Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Aj tento rok bude domáci priemysel nútený vyrovnávať sa s domácou fiškálnou konsolidáciou, tlakom na rast miezd aj relatívne vyššími (v porovnaní s ostatnou európskou konkurenciou) cenami energií. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o priemyselnej produkcii za december minulého roku a za celý rok 2025, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Nižšie úroky aj robustný fiškálny impulz smerujúci do zbrojenia vo viacerých európskych ekonomikách by tento rok mali podporiť aj trápiaci sa slovenský priemysel, najmä jeho podstatnú časť orientovanú na produkciu investičných tovarov a polotovarov. Prenos zotavujúceho sa externého dopytu do čísel slovenského priemyslu môže byť brzdený čiastočnou stratou konkurencieschopnosti časti domáceho priemyslu či jeho štruktúrou,“ priblížil Koršňák.
„Z makropohľadu je znepokojujúce, že priemysel dnes už neplní úlohu stabilizátora hospodárstva, ale skôr jeho brzdy. Stavebníctvo či služby síce čiastočne zmierňujú negatívny obraz ekonomiky, no bez oživenia priemyslu bude rast Slovenska aj v roku 2026 len veľmi krehký. Aktuálne dáta nehovoria o krátkodobom výkyve, ale o tom, že slovenská ekonomika naráža na limity svojho starého modelu postaveného na lacnej výrobe a jednom dominantnom odvetví. Rok 2026 tak bude viac o otázke, ako dlho ešte dokáže priemysel klesať bez vážnejších dôsledkov na zamestnanosť a verejné financie,“ upozornil Tomáš Boháček, analytik 365.bank.
Jedným z kľúčových faktorov oživenia priemyslu bude podľa Mateja Horňáka, analytika Slovenskej sporiteľne, hospodárska výkonnosť zahraničných obchodných partnerov SR, najmä Nemecka, kde sú snahy o fiškálny impulz do ekonomiky. Nástrojom je tam najmä masívny fiškálny balík, prinášajúci nárast výdavkov na obranu či investície do infraštruktúry a klímy. Vzhľadom na charakter tohto balíka však bude prenesený impulz do slovenskej ekonomiky nižší, keďže bude stimulovať najmä domácu nemeckú ekonomiku.
„Citeľnejší impulz sa predpokladá práve v priebehu tohto roka. Dôležité bude sledovať ďalší vývoj transatlantických vzťahov. Hoci bola dosiahnutá dohoda medzi EÚ a USA, ktorá zahŕňa pomerne vysoké clá pre európskych výrobcov, pretrvávajú obavy z nepredvídateľnosti americkej obchodnej politiky,“ dodal Horňák.
ŠÚSR informoval, že priemyselná produkcia SR sa v decembri 2025 dostala do najväčšieho prepadu od decembra 2022, jej hodnota bola medziročne nižšia o 8,5 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa medzimesačne priemyselná produkcia znížila o 4,9 %. Priemysel na Slovensku spomalil svoj výkon aj za celý rok 2025, medziročne jeho produkcia klesla o 3,1 %.
ŠÚSR informoval, že priemyselná produkcia SR sa v decembri 2025 dostala do najväčšieho prepadu od decembra 2022, jej hodnota bola medziročne nižšia o 8,5 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa medzimesačne priemyselná produkcia znížila o 4,9 %. Priemysel na Slovensku spomalil svoj výkon aj za celý rok 2025, medziročne jeho produkcia klesla o 3,1 %.