Analytici: Priemysel ešte bude klesať, jeho oživenie príde koncom roka

Bratislava 10. marca (TASR) - Slovenský priemysel v úvode tohto roka klesal v súlade s očakávaniami ekonomických analytikov. Medziročne bola jeho produkcia nižšia o 8,6 %, oproti decembru o 1,5 %, ukázali v piatok údaje Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Pokles bude ešte nejaký čas pokračovať, oživenie priemyslu očakávajú analytici koncom roka.



"K poklesu výroby došlo aj v januári vo väčšine hospodárskych odvetví. Priemyselná výroba je totiž zasiahnutá hlavne poklesom zahraničného dopytu, drahšími energiami a problémami s nedostatkom niektorých surovín a komponentov na trhu v dôsledku vojny na Ukrajine," vysvetlila analytička 365.bank Jana Glasová.



K poklesu slovenského priemyslu opäť výrazne prispela domáca energetika, ale aj energeticky náročné odvetvia chémie, priblížil analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Naopak, trochu prekvapivo sa čiastočne zotavila produkcia v hutníckom priemysle a po slabšom závere roka medzimesačne prevažne rástli aj viaceré exportné odvetvia, vrátane kľúčového automobilového priemyslu. "Tento rast mal však často len technický charakter a nateraz zvyčajne nestačil na obnovenie rastu aj v medziročnom porovnaní," doplnil.



Dôvodom takmer 9-percentného januárového poklesu priemyslu je podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka aj vysoká úroveň zo začiatku minulého roka, voči ktorej sa výsledky porovnávajú. "Postupne sa však dostávame do obdobia, kedy bude automobilový priemysel medziročne porovnávaný s obdobím po vypuknutí vojnového konfliktu a napnutých dodávateľských reťazcov, kedy bola výkonnosť výrazne oslabená, čo bude ovplyvňovať aj medziročné čísla v tomto roku," avizoval.



Glasová upozornila, že v najbližších mesiacoch bude produkcia slovenských priemyselníkov ťahaná nadol slabším zahraničným dopytom a narušením dodávateľských reťazcov. "Vysoká inflácia spôsobuje pokles kúpyschopnosti a spotreby domácností, čo znamená nižší dopyt po výrobkoch, nižšiu priemyselnú produkciu a pokles ekonomického rastu. A citeľné už začína byť aj sprísňovanie menových politík a zvyšovanie úrokových sadzieb. Prvý polrok tohto roka bude preto pre našich priemyselníkov ešte náročným obdobím," zdôraznila. Zároveň však očakáva, že počas druhého polroka by mohol byť priemysel podporený zlepšovaním ekonomického prostredia a zotavením zahraničného dopytu.



Stabilizácia energetického šoku a postupné zotavenie externého dopytu by mali podľa Koršňáka smerom k záveru roka dostať postupne slovenský priemysel z červených čísel. "V súčasnosti očakávame, že v závere roka 2023 by mohlo prísť k citeľnejšiemu oživeniu aktivity v priemysle, pričom silnejšie ekonomické oživenie - prirodzene spojené aj s rastom priemyslu - očakávame v roku 2024," dodal Horňák.