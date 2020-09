Priemysel sa v júli ďalej zotavoval, potiahli ho opäť automobilky

Bratislava 10. septembra (TASR) – Priemysel sa v júli 2020 ďalej zotavoval, potiahli ho opäť automobilky. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia v komentári k júlovej priemyselnej produkcii.



„Priemysel podľa neho v úvode leta nadviazal na júnové zotavenie produkcie, ktoré nasledovalo po odznení prvej vlny pandémie a uvoľnení viacerých prísnych protipandemických opatrení. Podobne ako v júni, aj v auguste ťahal popandemické oživenie slovenského priemyslu predovšetkým kľúčový, automobilový priemysel," priblížil.



Pozitívny júlový trend však podľa Koršňáka musí potvrdiť ešte august, avšak zdá sa, že rozloženie letných celozávodných dovoleniek v kľúčových podnikoch by mohlo byť podobné ako pred rokom, a teda dovolenkový efekt čísla priemyslu v júli tohto roka nemusel zásadnejšie ovplyvňovať.



Automobilový priemysel aj v úvode leta ťažil z oživenia predajov nových áut v Európe a Číne. Jeho produkcia dokonca už nepatrne prevýšila úrovne z júla minulého roka o 0,8 %. Automobilky a rafinérie však boli jedinými časťami spracovateľského priemyslu, ktorých produkcia sa v júli vyšplhala až na minuloročné úrovne. Aj podľa čísel slovenského priemyslu sa pritom zdá, že tak, ako sa aj očakávalo, rýchlejšie sa na našich kľúčových trhoch, najmä v Európe, zotavuje spotrebný ako investičný dopyt.



Vyhliadky do budúcnosti však podľa Koršňáka ohrozuje nástup druhej vlny pandémie vo viacerých európskych krajinách. Krajiny už síce nepristupujú k tak silným opatreniam, ktoré by obmedzovali mobilitu obyvateľstva i tovarov, aj cezhraničné toky, ako na jar, avšak stále majú potenciál zastaviť, alebo aspoň výrazne spomaliť, oživenie priemyslu. Aj bez nástupu druhej vlny je však otázne, nakoľko by bolo prvotné oživenie priemyslu dlhodobo udržateľné.



„Predpokladáme, že pandémia predsa len mohla permanentne vymazať časť dopytu. V takomto prípade by bola mierna korekcia prvotného oživenia aj bez nástupu druhej vlny pandémie nevyhnutná. Očakávame, že produkcia bude na jeseň zaostávať za úrovňami spred roka, aj v dôsledku nestupujúcej druhej vlny pandémie v Európe, pričom na prelome rokov môže vykazovať i zvýšenú volatilitu ťahanú vývojom pandémie. Úrovne spred krízy by mohol priemysel podľa našich odhadov udržateľne dosiahnuť najskôr až v druhej polovici budúceho roka, respektíve v úvode roka 2022. Z pohľadu slovenského priemyslu bude kľúčový najmä vývoj na európskom trhu s novými autami," dodal Koršňák.



„Júlové štatistiky potvrdili predpoklad, že dno, respektíve najvýraznejší pokles, už má priemysel zrejme za sebou. Na ružové okuliare je zrejme ešte priskoro a trocha opatrnosti v nasledujúcich mesiacoch ešte nezaškodí. Pri priemyselnej výrobe či zahraničnom obchode svoju rolu totiž zohráva práve dopyt zo zahraničia. Inak povedané, v súvislosti s produkciou v priemysle nás musí zaujímať, či už boj s COVID-19, jeho druhou vlnou, alebo naštartovanie a vývoj ekonomiky nielen u nás, ale predovšetkým vo svete, u našich najväčších obchodných partnerov," doplnila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.



Štatistický úrad SR vo štvrtok informoval, že priemyselná produkcia sa v júli 2020 priblížila minuloročnému objemu, po výrazných prepadoch v predchádzajúcich mesiacoch bola v júli medziročne nižšia len o 3,6 %. Oproti júnu 2020 sa po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia v júli zvýšila o 7,1 %.