Analytici: Priemysel sa v novembri prepadol, najmä pre autá

Bratislava 10. januára (TASR) - Produkcia slovenského priemyslu sa v novembri 2023 relatívne významne prepadla. Dôvodom boli najmä slabšie čísla jeho kľúčovej časti - výroby dopravných prostriedkov. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k údajom o novembrovej priemyselnej produkcii, ktoré v stredu zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Slabší mesiac (a medzimesačné poklesy) produkcie však doručili aj viaceré ďalšie exportné odvetvia priemyslu - hutníci, strojári či výroba spotrebnej elektroniky. S výnimkou dlhodobo sa trápiacej spotrebnej elektroniky si však v medziročnom porovnaní (i vďaka priaznivému bázickému efektu) udržali rastové čísla. Naopak, pomerne silný medzimesačný nárast produkcie si v novembri pripísal rafinérsky priemysel, ktorý po októbrových technických problémoch vrátil svoju produkciu približne na septembrovú úroveň," spresnil.



Vojna na Ukrajine, ale aj efekty uťahovania menových podmienok na viacerých významných exportných trhoch slovenských priemyselníkov by podľa jeho slov mali stále nahlodávať kondíciu viacerých odvetví slovenského priemyslu.



"Výhľad priemyslu na nadchádzajúce mesiace teda naďalej nie je optimistický. Pozvoľna zlepšujúca sa dôvera v priemysle, najmä v zložke očakávanej produkcie, však naznačuje, že jeho prepady by sa mohli aspoň zmierňovať. V priebehu tohto roka by priemysel mohol konečne ťažiť aj z pomaly sa zotavujúceho externého dopytu. Jeho rast však bude stále relatívne tlmený, výrazne pod dlhodobým priemerom," dodal Koršňák.



"Trvalejšie a stabilnejšie oživenie slovenského priemyslu očakávame spolu s oživením u našich zahraničných obchodných partnerov v druhej polovici roka 2024. Naďalej však platí, že rizika ostávajú zvýšené najmä pre neistotu v globálnom prostredí," doplnil analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.



ŠÚ SR informoval, že priemyselná produkcia SR v novembri minulého roku medziročne klesla o 1,9 %. Medzimesačne (oproti októbru 2023) po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 4 %.