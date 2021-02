Bratislava 10. februára (TASR) - Priemysel v decembri 2020 potiahli exportné odvetvia. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, v komentári k údajom o priemyselnej produkcii za december 2020, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"V závere roka sa významnejšie 'prebral' aj spracovateľský priemysel, najmä jeho exportne orientovaná časť. Medziročný rast jeho produkcie sa v decembri zrýchlil z 0,5 % až 5,9 %, medziročný rast väčšiny kľúčových exportných odvetví sa pritom pohyboval až okolo úrovne 10 %," priblížil.



Hutníci podľa neho nadviazali na silné oživenie z predchádzajúcich mesiacov, keď im pomohla aj regulácia lacných ázijských dovozov (clá) a udržali si dvojciferný medziročný rast aj v decembri (o 12,8 %). V závere roka sa k nim pridali aj strojári (17,2 %), ktorí ešte v novembri vykazovali medziročný pokles produkcie.



Medziročné čísla priemyslu ale v decembri podľa Koršňáka najviac znižoval volatilný rafinérsky priemysel (medziročný pokles produkcie o 24,3 %), teda jedno z dvoch odvetví spracovateľského priemyslu, ktoré zaznamenalo za celý minulý rok medziročne vyššiu produkciu.



"Priemysel nateraz, zdá sa, pomerne úspešne vzdoruje druhej vlne pandémie. Januárová nálada v priemysle však naznačuje (najmä zložka očakávaní), že korekcia v najbližších mesiacoch sa nedá vylúčiť. Pre slovenský priemysel bude naďalej kľúčová najmä kondícia jeho hlavnej zložky – automobilového priemyslu. Globálny nedostatok čipov pravdepodobne mierne zníži produkciu na prelome januára a februára. Navyše, prvé čísla predajov áut v Európe v úvode roka naznačujú ich výrazný pokles na kľúčových trhoch ako Nemecko, či Veľká Británia. Silný rast si naopak drží čínsky trh, ktorý by mohol byť dôležitým stabilizačným faktorom najmä pre slovenských výrobcov v segmente SUV," myslí si analytik.



"Predpokladáme, že pandémia predsa len mohla permanentne vymazať časť dopytu. Očakávame teda, že produkcia i v úvode roka bude stále zaostávať za maximami spred vypuknutia pandémie, hoci v dôsledku priaznivého bázického efektu môže najmä počas jari vykázať aj extrémne silné dynamiky medziročného rastu. Úrovne spred krízy by mohol priemysel podľa našich odhadov udržateľne dosiahnuť najskôr až v druhej polovici tohto roka, respektíve v úvode roka 2022," dodal Koršňák.



Podľa Evy Sadovskej, analytičky WOOD & Company, priemyselná produkcia v decembri zaznamenala rekordne vysoký nárast, naposledy zaznamenala rýchlejšie tempo rastu v apríli 2019. "Priemyselná výroba ako taká zaznamenala nárast o 5,9 %, v prípade ťažby a dobývania bol zaznamenaný nárast na úrovni 9,7 % a dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu bola ešte vo výraznejšom pluse, keď zaznamenala nárast o 10,7 %," doplnila Sadovská.



ŠÚ SR informoval, že v decembri 2020 priemysel rástol druhý mesiac po sebe po deviatich mesiacoch poklesu, pričom sa medziročný rast zrýchlil na 6,8 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v decembri 2020 oproti novembru 2020 znížila o 0,3 %. V súhrne od začiatku roka 2020 sa priemyselná produkcia medziročne znížila o 9,1 %.