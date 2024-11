Analytici: Priemysel v septembri potiahli autá, nedarilo sa hutníkom

Bratislava 8. novembra (TASR) - Produkcia domáceho automobilového sektora bola v septembri štvrtá najvyššia v histórii. Medziročne narástla o 11,3 %. Slovenský priemysel však pod tlak dostalo najmä odvetvie výroby kovov, strojov a zariadení. Uviedli to v piatok makroekonomickí analytici Marián Kočiš a Ľubomír Koršňák.



"Produkcia domáceho automobilového sektora bola štvrtá najvyššia v histórii, po očistení o tradičnú sezónu bola dokonca nepatrne vyššia len v máji tohto roka. Silný rast automobiliek už v posledných mesiacoch tradične dopĺňala domáca energetika," uviedol analytik UniCredit Bank Koršňák.



Analytik Slovenskej sporiteľne Kočiš dodal, že výroba dopravných prostriedkov sa na úrovni troch kvartálov dostala do plusu. Pomohol tomu podľa neho aj septembrový výsledok, keď medziročne výroba automobilov rástla o 11,3 %. "V automobilovom priemysle tak naďalej pozorujeme rozkolísané výsledky," podotkol.



Relatívne silný medziročný rast podľa Koršňáka nebol dôsledkom technických faktorov, ale reálneho navýšenia produkcie. Bez rastu automobilového sektora by tak nerástol ani priemysel ako celok. "Z celkového rastu priemyslu najviac uberali hutníci, a to až 2,24 percentuálneho bodu (p. b.), a to aj napriek miernemu medzimesačnému zotaveniu produkcie," dodal.



Čo sa týka budúceho roka, z domácich faktorov budú na priemysel podľa Kočiša tlačiť konsolidačné opatrenia. Tie zmenšia priestor na dodatočné investície a vytvoria tlak na prípadnú optimalizáciu procesov alebo personálnych kapacít. "Na druhej strane ostáva trh práce naďalej napnutý, čo môže taktiež limitovať rast, pretože zamestnávatelia sa môžu stretávať s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily," upozornil Kočiš.



Rast priemyslu z posledných mesiacov podľa Koršňáka nemusí byť udržateľný. "Indikátory sentimentu v posledných dvoch mesiacoch korigovali pozitívnu letnú náladu, pričom dôvera v priemysle klesla opäť pod dlhodobý priemer. Nálada v priemysle sa nelepší ani u kľúčových obchodných partnerov Slovenska," skonštatoval s tým, že priemysel bude naďalej tlmený dosahmi energetickej krízy či transformáciou európskeho automobilového priemyslu.



Predpokladané spustenie štvrtého bloku v Mochovciach by podľa Kočiša na budúci rok mohlo zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, najmä v oblasti dodávok energie pre potenciálne rozšírenie tunajších priemyselných a inovačných kapacít.