Analytici:Priemysel v SR v septembri ďalej uzatváral pandemické straty

Bratislava 10. novembra (TASR) - Priemysel v SR v septembri ďalej uzatváral pandemické straty. Uviedol to v komentári k septembrovej priemyselnej produkcii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



"Priemysel aj v septembri pokračoval na svojej ceste konsolidácie po odznení prvej vlny pandémie. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa jeho produkcia v septembri zvýšila o 3,3 % (sezónne očistené) a priblížila sa tak opäť bližšie k úrovni z rovnakého obdobia minulého roka, hoci ju stále ešte tesne nedosiahla (-0,2 %)," priblížil.



Automobilky podľa jeho slov pravdepodobne ťažia z oživenia dopytu na domácom európskom trhu po odznení prvej vlny pandémie i z dynamicky rastúceho čínskeho trhu, ktorý doručuje v posledných mesiacoch pravidelne dvojciferné dynamiky medziročného rastu. Druhá vlna pandémie v Európe pravdepodobne opäť okreše dopyt po nových autách, avšak prvé čísla z októbra aspoň nateraz naznačujú, že prepad predajov by nemusel byť ani zďaleka taký významný ako počas jari.



Upozornil, že priemysel v treťom štvrťroku vymazal významnú časť výpadku z pandémiou zasiahnutého druhého štvrťroka, avšak stále ani zďaleka nie celý. Jeho produkcia sa v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom zvýšila približne o tretinu (sezónne očistené) a dynamika medziročného poklesu sa zmiernila z -28,1 % v priemere len na -1,5 %. "Priemysel sa zotavoval rýchlejšie, ako sme pôvodne očakávali a mal by byť aj hlavným ťahúňom (medzikvartálneho) rastu ekonomiky v treťom štvrťroku. Do našej prognózy HDP v treťom štvrťroku prináša jednoznačne významné pozitívne riziko," myslí si analytik.



Vyhliadky do budúcna podľa Koršňáka ohrozuje nástup druhej vlny pandémie vo viacerých európskych krajinách. Negatívne efekty druhej vlny pandémie na výkon priemyslu by mohli byť miernejšie ako počas prvej jarnej vlny. Viaceré indikátory dôvery v priemysle nateraz ukazujú relatívne väčšiu odolnosť priemyslu voči rozbiehajúcej sa pandémii ako počas prvej vlny, hoci októbrové prieskumy ešte nemuseli efekt druhej vlny plne zachytiť.



Pre slovenský priemysel bude kľúčová opäť najmä kondícia jeho hlavnej zložky – automobilového priemyslu. Prvé čísla októbrových predajov áut v Európe síce naznačujú ich pokles, avšak na rozdiel od jari skôr v jednotkách ako desiatkach percent. Priemyslu by mohla pomáhať aj jemnejšia forma obmedzení počas druhej vlny, keď európske krajiny už zvyčajne nepristupujú k úplnej uzávere hraníc (a nespomaľujú tak i cezhraničné tovarové toky). "Akokoľvek druhá vlna pandémie predsa len čiastočne zasiahne aj priemysel, minimálne spomalí jeho zotavovanie, pravdepodobnejšie však budeme môcť opäť pozorovať mierny pokles produkcie," dodal Koršňák.



Podľa Evy Sadovskej, analytičky WOOD & Company, pod pozitívny trend počas septembra, teda pod ďalšie spomalenie poklesu priemyselnej produkcie, sa podpísal nárast produkcie vo výrobe dopravných prostriedkov. Nejde síce o najvýraznejšie tempo (iba o 0,3 %), ale na druhej strane práve automobilový priemysel hrá na Slovensku kľúčovú rolu v priemyselnej výrobe či zahraničnom obchode. "Najvýraznejší nárast produkcie v septembri potešil výrobcov drevených a papierových výrobkov (o 17,8 %). Nárast výroby o 4,4 % evidovali v septembri výrobcovia potravín, nápojov a tabakových výrobkov. Farmaceutický priemysel si medziročne polepšil a svoju produkciu zvýšil o 3,3 %," doplnila Sadovská.