Analytici: Priemysel v SR zostane v roku 2026 pod tlakom geopolitiky
Zlepšená nálada v priemysle na prelome rokov by podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka mohla naznačovať blížiace sa oživenie v tomto roku.
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Slovenský priemysel zostane v tomto roku pod tlakom geopolitiky, celkovej neistoty aj pokračujúcich obchodných vojen. Napriek dobrému (januárovému) štartu možno v nasledujúcich mesiacoch očakávať ešte rozkolísané výsledky. Uviedol to Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne, v komentári k údajom o januárovej priemyselnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Aktuálna kríza na Blízkom východe má potenciál výrazne zasiahnuť slovenskú ekonomiku, ktorá je energeticky náročná, a to v najcitlivejšej oblasti, teda v cenách energií. To môže ďalej zvyšovať výzvy pre našu konkurencieschopnosť. Zvýšená úroveň protekcionistických opatrení, teda ciel, bude aj v tomto roku naďalej zvyšovať neistotu, čo predstavuje dodatočnú záťaž pre slovenský priemysel,“ priblížil.
Na druhej strane by celkové oživenie podľa neho mohlo podporiť zrýchlenie ekonomického rastu vo veľkých ekonomikách, najmä v Nemecku, ktoré patrí medzi kľúčové trhy pre Slovensko. „Tento impulz však bude veľmi pravdepodobne iba postupný. Nálada v priemysle tak zostáva zatiaľ tlmená. Vývoj indikátora dôvery negatívne ovplyvňuje pokles očakávanej produkcie aj objednávok. Výzvy a očakávania preto aj naďalej zostávajú najmä na strane dopytu. Keďže očakávame, že ECB v tomto roku už úrokové sadzby meniť nebude, podporný impulz z menovej politiky bude postupne slabnúť,“ dodal Kočiš.
Zlepšená nálada v priemysle na prelome rokov by podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka mohla naznačovať blížiace sa oživenie v tomto roku. Optimizmus podporilo aj zlepšenie nálad v Nemecku a eurozóne po ich prechodnom zhoršení v závere roka.
„Prenos zotavujúceho sa externého dopytu do čísel slovenského priemyslu môže byť brzdený čiastočnou stratou konkurencieschopnosti časti domáceho priemyslu či jeho štruktúrou. Aj tento rok bude domáci priemysel nútený vyrovnávať sa s domácom fiškálnou konsolidáciou, tlakom na rast miezd aj relatívne vyššími (v porovnaní s ostatnou európskou konkurenciou) cenami energií,“ doplnil Koršňák.
ŠÚSR v utorok informoval, že priemyselná produkcia SR sa v januári 2026 vrátila k rastu, medziročne sa zvýšila o 2,7 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa medzimesačne priemyselná produkcia zvýšila o 1,2 %.
