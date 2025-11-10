< sekcia Ekonomika
Analytici: Priemyselná produkcia v septembri pozitívne prekvapila
Analytici upozornili, že hoci sa nálada u kľúčových obchodných partnerov Slovenska už počas jari definitívne odrazila odo dna, jej zotavovanie však na prelome leta a jesene takisto dostávalo trhliny.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Hoci septembrové výsledky výkonu slovenského priemyslu pozitívne prekvapili, keď priemyselná produkcia medziročne vzrástla o 0,7 %, vyhliadky do budúcnosti nie sú podľa analytikov príliš optimistické. Aj po zvyšok roka bude rast domáceho priemyslu tlmený vplyvom energetickej krízy či transformáciou európskeho automobilového priemyslu.
„Nálada medzi slovenskými priemyselníkmi sa v septembri a októbri prepadla hlbšie do záporu, čo indikuje negatívny sentiment medzi podnikateľmi. Hoci je hodnotenie aktuálnej produkcie pomerne optimistické, vyhliadky do budúcnosti už veľa optimizmu nedávajú,“ uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. Priemyselníci negatívne hodnotia nielen súčasné objemy objednávok, ale aj očakávaný trend priemyselnej produkcie, čo sa bude premietať aj do zamestnanosti v priemysle.
Analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák upozornil, že hoci sa nálada u kľúčových obchodných partnerov Slovenska už počas jari definitívne odrazila odo dna, jej zotavovanie však na prelome leta a jesene takisto dostávalo trhliny. „Prenos zotavujúceho sa externého dopytu do čísel slovenského priemyslu môže byť navyše brzdený čiastočnou stratou konkurencieschopnosti časti domáceho priemyslu či jeho štruktúrou,“ myslí si analytik.
Pozitívny impulz by naopak mohla slovenská ekonomika dostať z uvoľnenejšej menovej politiky ECB. Tá by sa podľa Koršňáka mala s miernym oneskorením postupne prelievať aj do reštartu dopytu po investičných tovaroch v Európe. Pozitívny impulz by v budúcom roku mohol dostať aj európsky zbrojársky priemysel. Nepriamo z toho môžu ťažiť aj slovenskí priemyselníci - predpokladá sa ale, že prevažne len ako súčasť subdodávateľského reťazca.
Podľa Horňáka bude kľúčovým faktorom pre zlepšenie situácie oživenie ekonomík najväčších európskych štátov, predovšetkým Nemecka. Pozitívne impulzy možno očakávať aj od pripravovaného nemeckého fiškálneho balíka, ktorý by mohol predstavovať jeden z najvýznamnejších rozpočtových stimulov v histórii krajiny. Dôležité bude tiež sledovať ďalší vývoj transatlantických vzťahov. Hoci bola dosiahnutá dohoda medzi EÚ a USA, ktorá zahŕňa pomerne vysoké clá pre európskych výrobcov, pretrvávajú podľa analytika obavy z nepredvídateľnosti americkej obchodnej politiky.
