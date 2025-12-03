< sekcia Ekonomika
Analytici: Prírastok bytov bude v nasledujúcich štvrťrokoch iba mierny
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Výsledky z 3. štvrťroka potvrdzujú, že trh bývania naďalej ostáva v období výrazne obmedzenej ponuky. Kombinácia slabého rozbehu novej výstavby, pretrvávajúcej opatrnosti developerov a legislatívnej neistoty predznačuje, že prírastok bytov bude v nasledujúcich štvrťrokoch iba veľmi mierny. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank v komentári k údajom o výstavbe bytov v 3. štvrťroku 2025, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Dopyt však neklesá, zlepšujúce sa finančné podmienky, stabilizácia sadzieb a pokračujúca migrácia do väčších miest držia záujem domácností na vysokej úrovni. Na optimálne vyrovnanie trhu chýba približne 13.000 nových bytov ročne, aby sa ponuka len vrátila na dlhodobý priemer dopytu,“ priblížil.
Dodal, že prehlbujúci sa nesúlad medzi ponukou a dopytom tak bude tlačiť ceny bývania ďalej nahor a v roku 2026 bude viesť k opätovnému zrýchleniu cenového rastu, aj keď tempo voči tomuto roku bude pravdepodobne nižšie a na jednociferných hodnotách okolo 8 %.
„Zaujímavé bude sledovať v tomto roku aj vývoj niektorých pomerových ukazovateľov. Počet dokončených bytov na 1000 obyvateľov poskytuje prehľad o tom, ako efektívne región reaguje na dopyt po bývaní a aký je jeho reálny výstavbový výkon. Umožňuje porovnanie naprieč regiónmi a slúži ako zrkadlo rozvojového tempa v oblasti bývania,“ doplnila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.
Poznamenala, že hoci neexistujú presné normy pre spomínaný ukazovateľ, v EÚ či vo svete hodnoty vyššie ako 5 signalizujú intenzívnejšiu bytovú výstavbu s aktívnou reakciou na dopyt. Ide zväčša o mestské a ekonomicky silné oblasti. V prípade SR takto vysokú úroveň dosahovali do roku 2024 napríklad Bratislavský a Trnavský kraj.
„Naopak, ak úroveň pomeru je dlhodobo pod hodnotou 2,5, môže to viesť k nedostatku nového bývania a stagnácii trhu. Na Slovensku v roku 2024 dosiahli takto nízku úroveň (1,7) Banskobystrický a Košický kraj. V ich prípade aj z dlhodobého hľadiska kolísal ukazovateľ okolo úrovne 2,“ uzavrela Sadovská.
ŠÚ SR informoval, že počet dokončených bytov v SR počas 3. štvrťroka dosiahol 4188 bytových jednotiek, čo bolo približne rovnako ako pred rokom. Medziročný pokles bol len nepatrný - 1,5 %. Počet dokončených bytov v treťom štvrťroku 2025 bol však stále najnižší spomedzi 3. štvrťrokov od roku 2018. V porovnaní s dlhodobým priemerom (priemer 3. štvrťrokov za desať predošlých rokov) bol aktuálny počet nižší o 6 %.
