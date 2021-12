Analytici: Produkcia autosektora bola v októbri medziročne nižšia

Bratislava 10. decembra (TASR) - Produkcia slovenského automobilového sektora bola v októbri 2021 medziročne nižšia o 21 %, kým v septembri o 31,4 %. Uviedol to analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák v komentári k októbrovej priemyselnej produkcii, ktorú zverejnil Štatistický úrad SR.



Medziročný rast priemyslu podľa neho produkcia autopriemyslu znižovala až o 5,5 percentuálneho bodu (p.b), kým v septembri o 8,6 p.b. Bez problémov v automobilovom priemysle by teda slovenský priemysel v októbri podľa jeho slov medziročne rástol o 4,9 %.



"V októbri sa plne nepotvrdili ani obavy zo zastavenia produkcie veľkej časti energeticky náročných odvetví v dôsledku problémov vzniknutých prudkým rastom cien energií (plynu, elektriny). Významnejšie zníženie produkcie v októbri z tohto dôvodu zaznamenala len výroba chemikálií (o takmer desatinu v porovnaní so septembrom a o 6,6 % v porovnaní s októbrom minulého roka)," spresnil.



Ťahúňom slovenského priemyslu sa podľa Koršňáka v poslednom období jednoznačne stali strojári. Tí síce už v októbri svoju produkciu ďalej nezvyšovali, avšak dynamika medziročného rastu ich produkcie sa vďaka priaznivejšej báze predsa len ďalej jemne zrýchľovala, a to zo 17,9 % na 18,2 %. Strojári tak medziročný rast priemyslu zdvíhali až o 1,6 p.b.



Podľa Koršňáka slovenský priemysel nezápasí ani tak s nedostatočným dopytom, ale skôr s ponukovou krízou. Jeho rast narúšajú najmä problémy s dodávkami komponentov v automobilovom priemysle, ale čoraz viac aj rastúce ceny vstupov a energií. I napriek tomu, že v porovnaní s neskorým letom sa úzke hrdlá v dodávateľských reťazcoch predsa len čiastočne uvoľnili, popandemické oživenie slovenského priemyslu (najmä automobilového priemyslu) budú narúšať aj v nasledujúcich mesiacoch a odznievať budú najskôr až počas budúceho roka.



Dodal, že ako najpravdepodobnejší scenár sa pritom skôr ako stabilný pokles javí zvýšenie volatility produkcie, keď pomerne silné čísla budú pomere rýchlo striedať prudké (krátke) prepady produkcie. Ani prípadné rýchlejšie odznenie ponukovej krízy v automobilovom priemysle však nemusí nevyhnutne viesť k významnejšiemu zrýchleniu rastu slovenského priemyslu.



"Očakávame, že aj v ďalších zimných mesiacoch bude naša priemyselná výroba skôr medziročne klesať. Smerom nadol ju bude ťahať globálna materiálová kríza, ktorá aktuálne trápi celý svet a Slovensko nie je výnimkou," upozornila Jana Glasová, analytička 365.bank. Predpokladá, že chýbajúce čipy budú trápiť firmy ešte po zvyšok tohto roka a aj v prvom kvartáli budúceho roka a následne by sa situácia mohla začať postupne zlepšovať.



"Predpokladáme, že ceny energií ostanú ešte nejaký čas volatilné, nakoľko sa nám na trhu v súčasnosti stretáva množstvo (väčšinou negatívnych) faktorov vplývajúcich na ich výšku ako napríklad výrazné oživenie globálneho dopytu, problematika okolo NordStream 2, niektoré nevyriešené otázky ohľadom zelenej transformácie či variant omikron. Aj tieto faktory budú určujúce pre ďalší vývoj priemyselnej produkcie v nasledujúcich mesiacoch," doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.



ŠÚ SR informoval, že pokles priemyslu v októbri tohto roka sa spomalil, medziročne bol jeho výkon nižší o 0,6 %. Za obdobím spred pandémie (október 2019) zaostávalo toto odvetvie o 3,1 %.