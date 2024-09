Analytici: Produkcia priemyslu by sa mohla po lete postupne oživiť

Bratislava 10. septembra (TASR) - Slovenská priemyselná produkcia by sa mohla postupne po lete oživiť. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o júlovej priemyselnej produkcii, ktoré zverejnil v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Indikátory sentimentu v posledných mesiacoch hlásili prevažne lepšiacu sa náladu domácich priemyselných podnikov, najmä v zložke očakávaní. Dôvera v priemysle sa stabilizovala nad dlhodobým priemerom, čo by sa mohlo podpísať aj na postupnom oživení produkcie po lete. Predpokladáme však, že rast produkcie bude stále tlmený dopadmi energetickej krízy, či transformáciou európskeho automobilového priemyslu a zostane pod dlhodobým priemerom," spresnil Koršňák.



"Ku koncu roka očakávame začiatok oživenia, resp. ustálenie výsledkov. Pozitívny medziročný vývoj v energetike bude aj v najbližších mesiacoch podporovať tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce. Predpokladané spustenie štvrtého bloku v budúcom roku by mohlo ešte viac zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, najmä v oblasti dodávok energie pre potenciálne rozšírenie našich priemyselných kapacít," doplnil Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne.



ŠÚ SR informoval, že priemyselná produkcia SR v júli 2024 medziročne vzrástla o 5,4 %, čo bol najvyšší rast od začiatku roka. Medzimesačne (oproti júnu 2024) po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 2,4 %.