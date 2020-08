Bratislava 10. augusta (TASR) – Produkcia priemyslu sa v júni ďalej zotavovala, najmä v autosektore. Uviedol to v komentári k júnovej priemyselnej produkcii analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.Väčšina odvetví slovenského priemyslu však podľa neho aj napriek pomerne silnému zotaveniu produkcie, v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi, stále vykazovala nižšiu produkciu ako v rovnakom období minulého roka. Výnimkou v tomto smere boli odvetvia chemického priemyslu, ktorých produkcia naopak medziročne relatívne silne rástla a v úhrne tak zmierňovali medziročný pokles priemyslu až o 1,94 percentuálneho bodu (p. b.), z toho petrochémia o 1,37 p.b.poznamenal.Motorom zotavenia priemyslu v júni bol podľa Koršňákových slov najmä kľúčový sektor slovenského priemyslu – výroba dopravných zariadení.informoval Koršňák.Doplnil, že indikátor nálady v slovenskom priemysle naznačuje, že jeho zotavovanie by malo pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. V prvotnej fáze zotavenia pritom môžu čísla produkcie nafukovať aj odložené (nerealizované) objednávky spred pandémie. Nie je preto úplne vylúčené ani, že dočasne uvidíme produkciu priemyslu i na úrovniach prevyšujúcich rovnaké obdobie minulého roka.dodal Koršňák.Podľa Evy Sadovskej, analytičky Wood & Company júnové štatistiky potvrdili predpoklad, že dno, resp. najvýraznejší pokles už má priemysel zrejme za sebou.doplnila Sadovská. Štatistický úrad SR informoval, že priemyselná produkcia v júni 2020 dosiahla výkon na úrovni 91,5 % minulého roka, v porovnaní s júnom 2019 bola nižšia o 8,5 %. Oproti máju 2020 sa priemyselná produkcia v júni 2020 po zohľadnení sezónnych vplyvov zvýšila o 21,7 %.