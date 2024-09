Analytici: Produktivita práce v eurozóne klesá

Bratislava 30. septembra (TASR) - Produktivita práce, teda výkonnosť ekonomiky rátaná na jedného zamestnanca alebo odpracovanú hodinu, v eurozóne klesá už takmer dva roky. Zamestnanosť a počet odpracovaných hodín rástli, čo sa následne premietlo do poklesu produktivity. Najväčší prepad, o viac ako štyri percentá v porovnaní s rokom 2022, zaznamenala priemyselná výroba. Informovali o tom analytici úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS), ktorý spadá pod Národnú banku Slovenska.



"Firmy mali zlú skúsenosť z postpandemického obdobia. Rýchle oživenie ekonomiky sprevádzal nedostatok pracovnej sily. Spolu s fenoménom starnúceho obyvateľstva a nepružnou legislatívou v oblasti trhu práce, podniky majú viacero dôvodov, aby udržiavali, či zvyšovali zamestnanosť. Keď v druhej polovici roka 2022 ekonomická výkonnosť ochabla v dôsledku dopadu energetického šoku a neistoty spojenej s vojnou na Ukrajine, zamestnanosť ďalej rástla. Napriek slabej ekonomike podniky neprepúšťali kvalifikovaných zamestnancov, ktorých by mohli potrebovať v budúcnosti," vysvetlili analytici.



Prepad produktivity v priemysle bol podľa nich dôsledkom poklesu výkonnosti. Niektoré odvetvia priemyslu mali byť výrazne zasiahnuté rastom cien energií, pričom iné v súčasnosti čelia silnej čínskej konkurencii. Produktivita výrazne poklesla aj v obchode, doprave, ubytovaní a stravovacích službách, doplnili odborníci.



Septembrová projekcia Európskej centrálnej banky (ECB) by mala hovoriť o obnovení rastu produktivity v najbližších mesiacoch až rokoch. Predpokladá postupné spomaľovanie rastu zamestnanosti a oživenie ekonomiky, pričom rastúca produktivita by mala, spolu so spomaľujúcim sa mzdovým vývojom, prispieť k zmierňovaniu cenových tlakov.



"V prípade, že by ešte nejaké obdobie pokračoval doterajší vývoj a produktivita nerástla, alebo ďalej klesala, zvýšilo by sa riziko, že pokles inflácie nebude pokračovať takým tempom ako predpokladá predikcia ECB. Najmä, ak by naďalej pretrvával dynamický mzdový rast. Navyšovanie počtu zamestnancov však nemôže do nekonečna predbiehať produkciu. Rastúce mzdové náklady budú podniky odrádzať od ďalšieho hromadenia pracovnej sily. Už v súčasnosti sa začínajú objavovať signály ochladzovania na trhu práce. Naznačujú to očakávania z viacerých prieskumov, takisto sa postupne znižuje miera voľných pracovných miest," uzavreli analytici.