Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. august 2025Meniny má Zuzana
< sekcia Ekonomika

Analytici: Rakúska ekonomika stále nevykazuje známky trvalého oživenia

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hoci sa podnikateľská nálada v poslednom období mierne zlepšila, v ekonomike celkovo prevláda pesimizmus.

Autor TASR
Viedeň 11. augusta (TASR) - Rakúska ekonomika stále nevykazuje známky trvalého oživenia. Vo výrobnom odvetví pokračuje recesia, zatiaľ čo dynamický rast zaznamenávajú iba verejné služby, oznámil Rakúsky ekonomický inštitút (WIFO), ktorý zverejnil v pondelok aktualizovanú správu o stave ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

Hoci sa podnikateľská nálada v poslednom období mierne zlepšila, v ekonomike celkovo prevláda pesimizmus. Kombinácia viacerých hospodárskych opatrení spôsobila od začiatku roka nárast cien elektrickej energie približne o tretinu, čo spolu s tradične silnejším rastom cien služieb viedlo v Rakúsku k vyššej inflácii, ako je priemer eurozóny, uviedol WIFO.

Situáciu na trhu práce charakterizuje stúpajúca nezamestnanosť, zatiaľ čo počet voľných pracovných miest a počet zamestnancov v súkromnom sektore klesá. Naopak, pozitívny vplyv má rast zamestnanosti v dôsledku postupného zvyšovania veku odchodu žien do dôchodku od roku 2024. Pozitívny vývoj na trhu práce vo vyššej vekovej skupine je dôležitým stabilizačným faktorom celkovo v slabom hospodárskom prostredí, vysvetlil inštitút.
.

Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

ŠEPEĽOVÁ: Hrať na MS je jedinečné a dúfam, že si to budeme pamätať