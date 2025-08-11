< sekcia Ekonomika
Analytici: Rakúska ekonomika stále nevykazuje známky trvalého oživenia
Hoci sa podnikateľská nálada v poslednom období mierne zlepšila, v ekonomike celkovo prevláda pesimizmus.
Autor TASR
Viedeň 11. augusta (TASR) - Rakúska ekonomika stále nevykazuje známky trvalého oživenia. Vo výrobnom odvetví pokračuje recesia, zatiaľ čo dynamický rast zaznamenávajú iba verejné služby, oznámil Rakúsky ekonomický inštitút (WIFO), ktorý zverejnil v pondelok aktualizovanú správu o stave ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Hoci sa podnikateľská nálada v poslednom období mierne zlepšila, v ekonomike celkovo prevláda pesimizmus. Kombinácia viacerých hospodárskych opatrení spôsobila od začiatku roka nárast cien elektrickej energie približne o tretinu, čo spolu s tradične silnejším rastom cien služieb viedlo v Rakúsku k vyššej inflácii, ako je priemer eurozóny, uviedol WIFO.
Situáciu na trhu práce charakterizuje stúpajúca nezamestnanosť, zatiaľ čo počet voľných pracovných miest a počet zamestnancov v súkromnom sektore klesá. Naopak, pozitívny vplyv má rast zamestnanosti v dôsledku postupného zvyšovania veku odchodu žien do dôchodku od roku 2024. Pozitívny vývoj na trhu práce vo vyššej vekovej skupine je dôležitým stabilizačným faktorom celkovo v slabom hospodárskom prostredí, vysvetlil inštitút.
