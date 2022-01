Analytici: Rast čínskeho exportu sa v závere roka spomalil

Peking 13. januára (TASR) - Export z Číny by mal zaznamenať rast aj za posledný mesiac minulého roka, očakávajú analytici, tempo jeho rastu však bude pravdepodobne slabšie. Navyše v tomto trende by mal vývoz z Číny pokračovať aj v ďalšom období, keďže do vyhliadok dopytu zasahuje rýchlo sa šíriaci nový variant nového koronavírusu omikron, dodali analytici oslovení agentúrou Reuters.



Analytici predpokladajú, že export Číny vzrástol v decembri medziročne o 20 %. To je stále veľmi dobrý výsledok, v porovnaní s vývojom v novembri však o niečo slabší, keďže v novembri vzrástol vývoz z Číny o 22 %.



Aj dovoz rástol podľa analytikov pomalším tempom než v novembri. Zatiaľ čo v novembri rast dosiahol 31,7 %, v poslednom mesiaci minulého roka by mal dosiahnuť 26,3 %. Oficiálne údaje zverejní Peking v piatok 14. januára.



Čínsky export prekonával očakávania väčšinu minulého roka a druhej najväčšej ekonomike sveta pomáhal zmierňovať nepriaznivý vývoj v iných sektoroch. Analytici sa však obávajú, že tempo rastu vývozu sa bude postupne spomaľovať, keďže pôvodný vysoký rast dopytu po tovaroch zo zahraničia sa začína zmierňovať a na exportérov tlačia rastúce náklady.



Navyše Čína už zaznamenala niekoľko ohnísk nákazy v dôsledku omikronu, a to napriek mimoriadne prísnym opatreniam, ktoré uplatňuje v rámci svojej politiky nulovej tolerancie. "Aj keď má Čína jedny z najprísnejších karanténnych opatrení na svete, omikron ich dokázal prekonať," povedal Frederic Neumann z banky HSBC. Ak by nový variant výrazne zvýšil počty nakazených zamestnancov v ázijských firmách alebo spôsobil ďalšie sprísnenie opatrení, mohlo by to podľa Neumanna viesť "k mimoriadne vážnemu narušeniu" dodávateľských reťazcov.